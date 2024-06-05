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"В чем логика?". Путин оценил отказ ФРГ получать газ по трубе "Севпотока" - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"В чем логика?". Путин оценил отказ ФРГ получать газ по трубе "Севпотока"
"В чем логика?". Путин оценил отказ ФРГ получать газ по трубе "Севпотока" - 05.06.2024, ПРАЙМ
"В чем логика?". Путин оценил отказ ФРГ получать газ по трубе "Севпотока"
Президент России Владимир Путин выразил недоумение по вопросу нежелания Германии получать российский газ по уцелевшей трубе "Севпотока". | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:55+0300
2024-06-05T21:55+0300
политика
россия
германия
северные потоки
владимир путин
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил недоумение по вопросу нежелания Германии получать российский газ по уцелевшей трубе "Севпотока"."Взорвали одну трубу "Северного потока". Одна труба "Северного потока" жива, слава Богу, почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто-нибудь может объяснить? В чем логика?", — отметил российский лидер.Путин отметил, что Германия могла бы сказать "Европа не должна получать газ", но вместо этого они предпочитают покупать более дорогой сжиженный газ из других источников. Глава государства также заметил, что в Германии не возмущаются взрывами на "Северном потоке", как будто они ожидали такого развития событий.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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россия, германия, северные потоки, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки, Владимир Путин
21:55 05.06.2024
 
"В чем логика?". Путин оценил отказ ФРГ получать газ по трубе "Севпотока"

Путин: почему Германия не хочет получать наш газ по трубе "Северного потока"?

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил недоумение по вопросу нежелания Германии получать российский газ по уцелевшей трубе "Севпотока".
"Взорвали одну трубу "Северного потока". Одна труба "Северного потока" жива, слава Богу, почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто-нибудь может объяснить? В чем логика?", — отметил российский лидер.
Путин отметил, что Германия могла бы сказать "Европа не должна получать газ", но вместо этого они предпочитают покупать более дорогой сжиженный газ из других источников. Глава государства также заметил, что в Германии не возмущаются взрывами на "Северном потоке", как будто они ожидали такого развития событий.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯСеверные потокиВладимир Путин
 
 
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