https://1prime.ru/20240605/sevpotoki-848875988.html

"В чем логика?". Путин оценил отказ ФРГ получать газ по трубе "Севпотока"

"В чем логика?". Путин оценил отказ ФРГ получать газ по трубе "Севпотока" - 05.06.2024, ПРАЙМ

"В чем логика?". Путин оценил отказ ФРГ получать газ по трубе "Севпотока"

Президент России Владимир Путин выразил недоумение по вопросу нежелания Германии получать российский газ по уцелевшей трубе "Севпотока". | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:55+0300

2024-06-05T21:55+0300

2024-06-05T21:55+0300

политика

россия

германия

северные потоки

владимир путин

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил недоумение по вопросу нежелания Германии получать российский газ по уцелевшей трубе "Севпотока"."Взорвали одну трубу "Северного потока". Одна труба "Северного потока" жива, слава Богу, почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто-нибудь может объяснить? В чем логика?", — отметил российский лидер.Путин отметил, что Германия могла бы сказать "Европа не должна получать газ", но вместо этого они предпочитают покупать более дорогой сжиженный газ из других источников. Глава государства также заметил, что в Германии не возмущаются взрывами на "Северном потоке", как будто они ожидали такого развития событий.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240605/shvab-848834709.html

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россия, германия, северные потоки, владимир путин