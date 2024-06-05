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СФ ратифицировал реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией

СФ ратифицировал реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ

СФ ратифицировал реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией

Совет Федерации одобрил ратификацию четырех протоколов, вносящих изменения в российско-сербские межправсоглашения в части реструктуризации задолженности Сербии... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:52+0300

2024-06-05T11:52+0300

2024-06-05T11:52+0300

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию четырех протоколов, вносящих изменения в российско-сербские межправсоглашения в части реструктуризации задолженности Сербии перед Россией по экспортным кредитам, государственному финансовому кредиту, а также задолженности Сербии по обязательствам бывшей республики Югославии. Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях. Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов. Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. -0-

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россия, сербия, совфед