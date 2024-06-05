https://1prime.ru/20240605/sf-848839875.html
СФ ратифицировал реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией
СФ ратифицировал реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
СФ ратифицировал реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией
Совет Федерации одобрил ратификацию четырех протоколов, вносящих изменения в российско-сербские межправсоглашения в части реструктуризации задолженности Сербии... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:52+0300
2024-06-05T11:52+0300
2024-06-05T11:52+0300
россия
сербия
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_74da437e129a0e273cd145ad23d74697.jpg
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию четырех протоколов, вносящих изменения в российско-сербские межправсоглашения в части реструктуризации задолженности Сербии перед Россией по экспортным кредитам, государственному финансовому кредиту, а также задолженности Сербии по обязательствам бывшей республики Югославии. Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях. Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов. Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. -0-
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_63cc5fe906d85095c5515c05104afabf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, совфед
СФ ратифицировал реструктуризацию задолженности Сербии перед Россией
СФ одобрил ратификацию реструктуризации задолженности Сербии перед Россией
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию четырех протоколов, вносящих изменения в российско-сербские межправсоглашения в части реструктуризации задолженности Сербии перед Россией по экспортным кредитам, государственному финансовому кредиту, а также задолженности Сербии по обязательствам бывшей республики Югославии.
Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях.
Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов.
Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. -0-