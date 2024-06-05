https://1prime.ru/20240605/shri-lanka-848853425.html

Названа страна с бесплатными визами для россиян

Названа страна с бесплатными визами для россиян - 05.06.2024, ПРАЙМ

Названа страна с бесплатными визами для россиян

Визы на Шри-Ланку сегодня бесплатны для россиян, власти острова обсуждают продление этой инициативы и, вероятно, она может быть продлена, заявил в интервью РИА... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T14:59+0300

2024-06-05T14:59+0300

2024-06-05T15:14+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Визы на Шри-Ланку сегодня бесплатны для россиян, власти острова обсуждают продление этой инициативы и, вероятно, она может быть продлена, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса. "На сегодняшний день россияне могут влетать на Шри-Ланку по бесплатным туристическим визам", - сказал Де Зойса. Он отметил, что на Шри-Ланке были многочисленные споры о том, насколько бесплатные визы для туристов на остров увеличивают их количество - и эти обсуждения идут до сих пор. "Новый президент поставил на первое место именно туризм, и он сказал делать все, чтобы наращивать туристический поток. Официально я не могу подтвердить, что бесплатные визы оставят, но этого многие хотят", - сказал министр."С безопасностью все нормально, на 100%. Действительно, был случай, я видел это видео (тогда сотрудник отеля на острове напал на отдыхавших россиян - ред.), но его, сотрудника, тут же уволили. На Шри-Ланке хорошо относятся к российским туристам", - добавил Де Зойса.Но серьезных конфликтов нет, подчеркнул он. Если говорить о лихорадке денге, добавил Де Зойса, то власти страны борются с этой болезнью. "Глобальной опасности нет", - заключил представитель дипмиссии.Кроме того, Де Зойса прокомментировал информацию о том, что власти страны просили своих граждан писать "доносы" на нелегально работающих на острове россиян - такая информация появилась в СМИ в апреле."Это выдумка СМИ, как таковой просьбы писать доносы не было", - сказал министр. При этом он напомнил, что иностранные граждане на Шри-Ланке могут заниматься не всеми видами деятельности: например, не могут быть гидами.

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россия, шри-ланка, пмэф-2024