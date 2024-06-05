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Россияне заняли второе место по числу посещений Шри-Ланки иностранцами
Россияне заняли второе место по числу посещений Шри-Ланки иностранцами - 05.06.2024, ПРАЙМ
Россияне заняли второе место по числу посещений Шри-Ланки иностранцами
Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:22+0300
2024-06-05T15:22+0300
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса. "До 31 мая этого года к нам приехало в общей сложности около 800 тысяч человек, чуть более 110 тысяч это граждане России. Где-то 12,5%. Они на втором месте, больше всего индийцев", - сказал Де Зойса. Он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.
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туризм, шри-ланка, россияне
Экономика, Туризм, ШРИ-ЛАНКА, россияне
Россияне заняли второе место по числу посещений Шри-Ланки иностранцами
Россияне в 2024 г заняли второе место по числу посещений Шри-Ланки иностранцами
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россияне на втором месте в 2024 году по количеству визитов среди всех туристов на Шри-Ланке, на первом месте индийцы, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр по экономическим вопросам посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса.
"До 31 мая этого года к нам приехало в общей сложности около 800 тысяч человек, чуть более 110 тысяч это граждане России. Где-то 12,5%. Они на втором месте, больше всего индийцев", - сказал Де Зойса.
Он подчеркнул, что Коломбо заинтересовано в привлечении еще большего количества российских туристов на остров.
Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей