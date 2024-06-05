https://1prime.ru/20240605/shvab-848834062.html
Глава ВЭФ раскрыл пранкерам важные слова Путина, сказанные им в 2019 году
Глава ВЭФ раскрыл пранкерам важные слова Путина, сказанные им в 2019 году - 05.06.2024, ПРАЙМ
Глава ВЭФ раскрыл пранкерам важные слова Путина, сказанные им в 2019 году
Президент России Владимир Путин еще в 2019 году указывал на историческую разницу между Россией и Европой, заявил основатель, исполнительный председатель... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:25+0300
2024-06-05T10:25+0300
2024-06-05T10:39+0300
экономика
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин еще в 2019 году указывал на историческую разницу между Россией и Европой, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).Пранкеры разговаривали с ним от лица экономиста Жака Аттали. Запись разговора опубликована в их Telegram-канале.По словам Шваба, он незадолго до пандемии коронавируса посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным, беседа с которым длилась 75 минут. "Он в целом уже тогда говорил о российской истории так, как говорил с (бравшим у него интервью журналистом — ред.) Такером Карлсоном. Он сказал мне: Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У Россия своя идентичность, своя душа, своя история и так далее", — сказал основатель ВЭФ. Он сообщил, что знает Путина с 1993 года, они познакомились, когда российский лидер занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга. Встреча Клауса Шваба и Владимира Путина в Петербурге состоялась в ноябре 2019 года. Основатель ВЭФ также сообщил, что ЕС нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления Украине оружия."Думаю, здесь у Европы, Евросоюза есть важная роль — оказание влияния на него (Зеленского - ред.). Имею в виду: "Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы", — сказал он.Кроме того, Шваб заявил, что поддерживает поиск мирного решения на Украине и считает сценарий разделения страны по аналогии с Корейcким полуостровом наиболее вероятным путем завершения конфликта."Это значит не формальное взаимное признание, но своего рода заморозка текущего противостояния", — пояснил он и добавил, что такая заморозка требует согласия обеих сторон конфликта как минимум начать переговоры.По его словам, сейчас неподходящее время, украинцы "не могут уступить без потери политического авторитета", поэтому "нужно ждать, пока не произойдет что-то, что действительно сделает переговоры необходимыми".
https://1prime.ru/20240605/putin-848826882.html
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вэф, владимир путин, россия, европа
Экономика, ВЭФ, Владимир Путин, РОССИЯ, ЕВРОПА
Глава ВЭФ раскрыл пранкерам важные слова Путина, сказанные им в 2019 году
Глава ВЭФ Шваб: Путин еще в 2019 году рассказал мне, что Россия — не Европа
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин еще в 2019 году указывал на историческую разницу между Россией и Европой, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Пранкеры разговаривали с ним от лица экономиста Жака Аттали. Запись разговора опубликована в их Telegram-канале.
По словам Шваба, он незадолго до пандемии коронавируса посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным, беседа с которым длилась 75 минут.
"Он в целом уже тогда говорил о российской истории так, как говорил с (бравшим у него интервью журналистом — ред.) Такером Карлсоном. Он сказал мне: Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У Россия своя идентичность, своя душа, своя история и так далее", — сказал основатель ВЭФ.
Путин встретится с главами международных информагентств
Он сообщил, что знает Путина с 1993 года, они познакомились, когда российский лидер занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга.
Встреча Клауса Шваба и Владимира Путина в Петербурге состоялась в ноябре 2019 года.
Основатель ВЭФ также сообщил, что ЕС нужно оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности демократическим принципам в качестве условия предоставления Украине оружия.
"Думаю, здесь у Европы, Евросоюза есть важная роль — оказание влияния на него (Зеленского - ред.). Имею в виду: "Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы", — сказал он.
Кроме того, Шваб заявил, что поддерживает поиск мирного решения на Украине и считает сценарий разделения страны по аналогии с Корейcким полуостровом наиболее вероятным путем завершения конфликта.
"Это значит не формальное взаимное признание, но своего рода заморозка текущего противостояния", — пояснил он и добавил, что такая заморозка требует согласия обеих сторон конфликта как минимум начать переговоры.
По его словам, сейчас неподходящее время, украинцы "не могут уступить без потери политического авторитета", поэтому "нужно ждать, пока не произойдет что-то, что действительно сделает переговоры необходимыми".
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