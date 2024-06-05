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Глава ВЭФ допустил, что Украина могла подорвать "Северные потоки" - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Глава ВЭФ допустил, что Украина могла подорвать "Северные потоки"
Глава ВЭФ допустил, что Украина могла подорвать "Северные потоки" - 05.06.2024, ПРАЙМ
Глава ВЭФ допустил, что Украина могла подорвать "Северные потоки"
Ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток" может лежать на Киеве, который мог стремиться отрезать ФРГ от поставок российского газа, допустил... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:29+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток" может лежать на Киеве, который мог стремиться отрезать ФРГ от поставок российского газа, допустил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в их Telegram-канале."Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы Германию физически, если позволите, независимой от российского газа", — сказал он. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Ранее газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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вэф, украина, северный поток-2, чп на северных потоках
Происшествия, ВЭФ, УКРАИНА, Северный поток-2, ЧП на Северных потоках
10:29 05.06.2024 (обновлено: 10:36 05.06.2024)
 
Глава ВЭФ допустил, что Украина могла подорвать "Северные потоки"

Глава ВЭФ Шваб: ответственность за взрывы на "Северных потоках" лежит на Украине

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток" может лежать на Киеве, который мог стремиться отрезать ФРГ от поставок российского газа, допустил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в их Telegram-канале.
"Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы Германию физически, если позволите, независимой от российского газа", — сказал он.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Ранее газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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