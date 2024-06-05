https://1prime.ru/20240605/smi-848868552.html

В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным

В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным - 05.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным

Представители мировых СМИ приехали в Россию, значит, им интересно услышать позицию официальной Москвы. При этом в Кремле осознают, что на журналистов... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T18:53+0300

2024-06-05T18:53+0300

2024-06-05T18:54+0300

дмитрий песков

владимир путин

кремль

журналисты

политика

международные отношения

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Представители мировых СМИ приехали в Россию, значит, им интересно услышать позицию официальной Москвы. При этом в Кремле осознают, что на журналистов оказывается давление у них на родине, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сотрудники информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с Путиным, чтобы дать им возможность понять позицию и действия России и самого российского лидера. Пресс-секретарь президента считает, что те, кто приехал на встречу с Путиным, пытаются сохранить качество мировых агентств и склоняются к тому, чтобы попробовать услышать позицию Москвы. Правительство РФ раннее включило в перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, Норвегию, Грецию, Данию, Словакию, Словению, США, Хорватию и Чехию.

https://1prime.ru/20240605/press--848851542.html

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дмитрий песков, владимир путин, кремль, журналисты, политика, международные отношения