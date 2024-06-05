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В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным
В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным
Представители мировых СМИ приехали в Россию, значит, им интересно услышать позицию официальной Москвы. При этом в Кремле осознают, что на журналистов... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T18:53+0300
2024-06-05T18:54+0300
дмитрий песков
владимир путин
кремль
журналисты
политика
международные отношения
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Представители мировых СМИ приехали в Россию, значит, им интересно услышать позицию официальной Москвы. При этом в Кремле осознают, что на журналистов оказывается давление у них на родине, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сотрудники информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с Путиным, чтобы дать им возможность понять позицию и действия России и самого российского лидера. Пресс-секретарь президента считает, что те, кто приехал на встречу с Путиным, пытаются сохранить качество мировых агентств и склоняются к тому, чтобы попробовать услышать позицию Москвы. Правительство РФ раннее включило в перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, Норвегию, Грецию, Данию, Словакию, Словению, США, Хорватию и Чехию.
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дмитрий песков, владимир путин, кремль, журналисты, политика, международные отношения
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Кремль, журналисты, политика, международные отношения
18:53 05.06.2024 (обновлено: 18:54 05.06.2024)
 
В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным

Песков: представители мировых СМИ приехали на беседу с Путиным, им интересно

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Представители мировых СМИ приехали в Россию, значит, им интересно услышать позицию официальной Москвы. При этом в Кремле осознают, что на журналистов оказывается давление у них на родине, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сотрудники информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с Путиным, чтобы дать им возможность понять позицию и действия России и самого российского лидера. Пресс-секретарь президента считает, что те, кто приехал на встречу с Путиным, пытаются сохранить качество мировых агентств и склоняются к тому, чтобы попробовать услышать позицию Москвы.
Правительство РФ раннее включило в перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, Норвегию, Грецию, Данию, Словакию, Словению, США, Хорватию и Чехию.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Путин проведет "свободную беседу" с журналистами из недружественных стран
14:26
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинКремльжурналистыполитикамеждународные отношения
 
 
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