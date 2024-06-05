https://1prime.ru/20240605/smi-848868552.html
В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным
В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным
Представители мировых СМИ приехали в Россию, значит, им интересно услышать позицию официальной Москвы. При этом в Кремле осознают, что на журналистов... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T18:53+0300
2024-06-05T18:53+0300
2024-06-05T18:54+0300
дмитрий песков
владимир путин
кремль
журналисты
политика
международные отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_17efa8d788b54a0f115002a318f6c463.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Представители мировых СМИ приехали в Россию, значит, им интересно услышать позицию официальной Москвы. При этом в Кремле осознают, что на журналистов оказывается давление у них на родине, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сотрудники информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с Путиным, чтобы дать им возможность понять позицию и действия России и самого российского лидера. Пресс-секретарь президента считает, что те, кто приехал на встречу с Путиным, пытаются сохранить качество мировых агентств и склоняются к тому, чтобы попробовать услышать позицию Москвы. Правительство РФ раннее включило в перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, Норвегию, Грецию, Данию, Словакию, Словению, США, Хорватию и Чехию.
https://1prime.ru/20240605/press--848851542.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_438:0:3066:1971_1920x0_80_0_0_d32f879a9760b400d813faec082e22c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, кремль, журналисты, политика, международные отношения
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Кремль, журналисты, политика, международные отношения
В Кремле объяснили, зачем позвали западную прессу на беседу с Путиным
Песков: представители мировых СМИ приехали на беседу с Путиным, им интересно
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Представители мировых СМИ приехали в Россию, значит, им интересно услышать позицию официальной Москвы. При этом в Кремле осознают, что на журналистов оказывается давление у них на родине, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сотрудники информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с Путиным, чтобы дать им возможность понять позицию и действия России и самого российского лидера. Пресс-секретарь президента считает, что те, кто приехал на встречу с Путиным, пытаются сохранить качество мировых агентств и склоняются к тому, чтобы попробовать услышать позицию Москвы.
Правительство РФ раннее включило в перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, Норвегию, Грецию, Данию, Словакию, Словению, США, Хорватию и Чехию.
Путин проведет "свободную беседу" с журналистами из недружественных стран