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На ПМЭФ подписали первое в истории форума безбумажное соглашение - 05.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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На ПМЭФ подписали первое в истории форума безбумажное соглашение
На ПМЭФ подписали первое в истории форума безбумажное соглашение - 05.06.2024, ПРАЙМ
На ПМЭФ подписали первое в истории форума безбумажное соглашение
Первое соглашение о сотрудничестве без использования бумаги было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между "СКБ Контур" и... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:55+0300
2024-06-05T11:55+0300
экономика
бизнес
пмэф-2024
договор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Первое соглашение о сотрудничестве без использования бумаги было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между "СКБ Контур" и лизинговой компанией "Интерлизинг", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. "Впервые в истории ПМЭФ подписание прошло полностью онлайн, без использования бумаги. ... Каждый из подписантов воспользовался собственной квалифицированной электронной подписью. Процедура заняла менее 2 минут", - рассказали в "Интерлизинге". Компании намерены совместно работать над цифровой трансформацией продуктов, оптимизацией процессов. Взаимодействие будет направлено на оптимизацию бизнес-процессов с применением современных инструментов. Одним из ключевых аспектов сотрудничества станет обмен опытом, знаниями, а также методологической информацией. "Увеличение доли цифрового обслуживания клиентов - одна из ключевых задач "Интерлизинга". Сейчас мы видим, что на выбор клиента влияет не только стоимость, а также скорость и технологичность процессов. Сотрудничество с "СКБ Контур" позволит "Интерлизингу" оптимизировать бизнес-процессы, внедрить современные инновационные решения", - сказал гендиректор "Интерлизинга" Сергей Савинов. "Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 69 городах России. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций "Интерлизинга" на общую сумму 19,4 миллиарда рублей. "СКБ Контур" - группа компаний, которая развивает экосистему для бизнеса "Контур", инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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бизнес, пмэф-2024, договор
Экономика, Бизнес, ПМЭФ-2024, договор
11:55 05.06.2024
 
На ПМЭФ подписали первое в истории форума безбумажное соглашение

"СКБ Контур" и "Интерлизинг" впервые на ПМЭФ подписали соглашение без бумаги

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Первое соглашение о сотрудничестве без использования бумаги было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между "СКБ Контур" и лизинговой компанией "Интерлизинг", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
"Впервые в истории ПМЭФ подписание прошло полностью онлайн, без использования бумаги. ... Каждый из подписантов воспользовался собственной квалифицированной электронной подписью. Процедура заняла менее 2 минут", - рассказали в "Интерлизинге".
Компании намерены совместно работать над цифровой трансформацией продуктов, оптимизацией процессов. Взаимодействие будет направлено на оптимизацию бизнес-процессов с применением современных инструментов. Одним из ключевых аспектов сотрудничества станет обмен опытом, знаниями, а также методологической информацией.
"Увеличение доли цифрового обслуживания клиентов - одна из ключевых задач "Интерлизинга". Сейчас мы видим, что на выбор клиента влияет не только стоимость, а также скорость и технологичность процессов. Сотрудничество с "СКБ Контур" позволит "Интерлизингу" оптимизировать бизнес-процессы, внедрить современные инновационные решения", - сказал гендиректор "Интерлизинга" Сергей Савинов.
"Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 69 городах России. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций "Интерлизинга" на общую сумму 19,4 миллиарда рублей.
"СКБ Контур" - группа компаний, которая развивает экосистему для бизнеса "Контур", инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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