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Правительство обновило состав ряда межправкомиссий с зарубежными странами

Правительство обновило состав ряда межправкомиссий с зарубежными странами - 05.06.2024, ПРАЙМ

Правительство обновило состав ряда межправкомиссий с зарубежными странами

Российские власти обновили состав председателей российских частей межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:00+0300

2024-06-05T21:00+0300

2024-06-05T21:01+0300

кабмин

правительство

обновление

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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российские власти обновили состав председателей российских частей межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, указала пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил новый состав руководителей российских частей ряда межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами", — сообщается в публикации.В частности за первым вице-премьером Денисом Мантуровым сохранилось руководство межправкомиссий с Индией, Индонезией и Узбекистаном. Кроме того, Мантуров теперь будет руководить межправкомиссией с Катаром. Вице-премьер Дмитрий Патрушев продолжит руководить межправкомиссиями с Алжиром, Иорданией, Марокко и Молдавией. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавил межправкомиссию с Венесуэлой, министр промышленности и торговли Антон Алиханов – с Египтом и ОАЭ, глава Минсельхоза Оксана Лут – с Камбоджей, А министр энергетики Сергей Цивилев – с Ираном, Ираком, Ливией и Пакистаном.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.

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правительство, обновление