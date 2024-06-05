https://1prime.ru/20240605/sovet-848876672.html
Путин дал совет Западу, как стать успешным
Путин дал совет Западу, как стать успешным - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин дал совет Западу, как стать успешным
Западным лидерам стоит вклиниваться в китайскую экономику, чтобы быть успешным, а не мешать ее развитию, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:13+0300
2024-06-05T22:13+0300
2024-06-05T22:16+0300
политика
китай
россия
запад
пмэф-2024
экономика китая
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_17efa8d788b54a0f115002a318f6c463.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Западным лидерам стоит вклиниваться в китайскую экономику, чтобы быть успешным, а не мешать ее развитию, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."На мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти (экономические – ред.) процессы, а не пытаться им помешать", — отметил он.Путин полагает, что китайская модель экономического развития более эффективна, чем США. Более того, экономика КНР становится все более высокотехнологичной, и попытки ее остановить ошибочны.Касательно сотрудничества Китая и России, глава государства подчеркнул, что оно основано на глубинных интересах. Оно хорошие перспективы в сфере авиастроения, искусственного интеллекта и в области высоких технологий.Путин сообщил, что объем торговли двух стран превышает ожидания. Он уточнил, что это касается не только углеводородов и энергетики, хотя Россия поставляет в Китай и нефть, и газ, и уголь, и электроэнергию.Российский лидер считает, что России есть, что предложить Китаю в сфере военно-технического сотрудничества. Также он добавил, что Россия и Китай проводят и будут проводить совместные учения, в том числе военные.Путин указал, что китайская экономика под профессиональным руководством председателя Си Цзиньпина развивается нужными для нее темпами. ВВП Китая в 2023 году вырос на 5,2 процента.Глава государства отверг обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве машин. Он назвал их ерундой, так как если рынок поглощает все выпущенные машины, то перепроизводства быть не может. США в мае повысили пошлину на ввоз китайских электромобилей вчетверо - с 25% до 100%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240605/kitay-848852478.html
китай
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_438:0:3066:1971_1920x0_80_0_0_d32f879a9760b400d813faec082e22c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, запад, пмэф-2024, экономика китая
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, ЗАПАД, ПМЭФ-2024, экономика Китая
Путин дал совет Западу, как стать успешным
Путин: Западу для успеха нужно встраиваться в экономику Китая, а не мешать ей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Западным лидерам стоит вклиниваться в китайскую экономику, чтобы быть успешным, а не мешать ее развитию, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"На мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти (экономические – ред.) процессы, а не пытаться им помешать", — отметил он.
Путин полагает, что китайская модель экономического развития более эффективна, чем США. Более того, экономика КНР становится все более высокотехнологичной, и попытки ее остановить ошибочны.
Касательно сотрудничества Китая и России, глава государства подчеркнул, что оно основано на глубинных интересах. Оно хорошие перспективы в сфере авиастроения, искусственного интеллекта и в области высоких технологий.
Путин сообщил, что объем торговли двух стран превышает ожидания. Он уточнил, что это касается не только углеводородов и энергетики, хотя Россия поставляет в Китай и нефть, и газ, и уголь, и электроэнергию.
Со временем США поймут, как надо вести диалог с Китаем, заявил Песков
Российский лидер считает, что России есть, что предложить Китаю в сфере военно-технического сотрудничества. Также он добавил, что Россия и Китай проводят и будут проводить совместные учения, в том числе военные.
Путин указал, что китайская экономика под профессиональным руководством председателя Си Цзиньпина развивается нужными для нее темпами. ВВП Китая в 2023 году вырос на 5,2 процента.
Глава государства отверг обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве машин. Он назвал их ерундой, так как если рынок поглощает все выпущенные машины, то перепроизводства быть не может. США в мае повысили пошлину на ввоз китайских электромобилей вчетверо - с 25% до 100%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.