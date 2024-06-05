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Путин дал совет Западу, как стать успешным

Путин дал совет Западу, как стать успешным - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин дал совет Западу, как стать успешным

Западным лидерам стоит вклиниваться в китайскую экономику, чтобы быть успешным, а не мешать ее развитию, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:13+0300

2024-06-05T22:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Западным лидерам стоит вклиниваться в китайскую экономику, чтобы быть успешным, а не мешать ее развитию, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."На мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти (экономические – ред.) процессы, а не пытаться им помешать", — отметил он.Путин полагает, что китайская модель экономического развития более эффективна, чем США. Более того, экономика КНР становится все более высокотехнологичной, и попытки ее остановить ошибочны.Касательно сотрудничества Китая и России, глава государства подчеркнул, что оно основано на глубинных интересах. Оно хорошие перспективы в сфере авиастроения, искусственного интеллекта и в области высоких технологий.Путин сообщил, что объем торговли двух стран превышает ожидания. Он уточнил, что это касается не только углеводородов и энергетики, хотя Россия поставляет в Китай и нефть, и газ, и уголь, и электроэнергию.Российский лидер считает, что России есть, что предложить Китаю в сфере военно-технического сотрудничества. Также он добавил, что Россия и Китай проводят и будут проводить совместные учения, в том числе военные.Путин указал, что китайская экономика под профессиональным руководством председателя Си Цзиньпина развивается нужными для нее темпами. ВВП Китая в 2023 году вырос на 5,2 процента.Глава государства отверг обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве машин. Он назвал их ерундой, так как если рынок поглощает все выпущенные машины, то перепроизводства быть не может. США в мае повысили пошлину на ввоз китайских электромобилей вчетверо - с 25% до 100%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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китай, россия, запад, пмэф-2024, экономика китая