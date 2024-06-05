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На ПМЭФ показали участвующий в СВО бронеавтомобиль "Спартак"

На ПМЭФ показали участвующий в СВО бронеавтомобиль "Спартак" - 05.06.2024, ПРАЙМ

На ПМЭФ показали участвующий в СВО бронеавтомобиль "Спартак"

Модель применяемого в СВО бронированного автомобиля "Спартак" продемонстрировали на Петербургском экономическом форуме. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:15+0300

2024-06-05T16:15+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Модель применяемого в СВО бронированного автомобиля "Спартак" продемонстрировали на Петербургском экономическом форуме. Согласно информации на стенде, бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095C-15 семейства "Спартак" предназначен для транспортировки и обеспечения безопасности людей и различных грузов, материальных ценностей, буксирования прицепов, с требуемым уровнем противопульной и противоминной защищенности. Эти транспортные средства используются российскими военными в зоне СВО. 9 мая бронеавтомобили, стоящие на вооружении мотострелкового соединения Центрального военного округа, впервые приняли участие в Параде Победы в Самаре. Бронеавтомобиль "Спартак" ("ВПК-Урал") обладает повышенной противоминной защитой. Он имеет однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и антитравматические сиденья. Данное ТС может выдержать взрыв до шести килограммов тротила под днищем. "Спартак" с двигателем мощностью 312 лошадиных сил развивает скорость до 100 км/ч.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, вс рф, военная техника, пмэф-2024