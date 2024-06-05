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ЦБ хочет оптимизировать процесс подключения иностранного бизнеса к СПФС - 05.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ хочет оптимизировать процесс подключения иностранного бизнеса к СПФС
ЦБ хочет оптимизировать процесс подключения иностранного бизнеса к СПФС - 05.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ хочет оптимизировать процесс подключения иностранного бизнеса к СПФС
Банк России планирует оптимизировать процесс подключения иностранных банков и компаний к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщает регулятор. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:08+0300
2024-06-05T12:08+0300
банк россии
спфс
бизнес
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Банк России планирует оптимизировать процесс подключения иностранных банков и компаний к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщает регулятор. "Планируется продолжить развитие СПФС, направленное на расширение использования системы при трансграничном взаимодействии. Планируется оптимизировать процесс подключения нерезидентов к СПФС, в том числе за счет коробочного решения", - говорится в аналитическом докладе ЦБ "Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке". Уточняется, что для упрощения организации взаимодействия с системами передачи финансовых сообщений других стран планируется реализовать типовое решение. "Для предоставления пользователям СПФС возможности мониторинга статуса передачи сообщений в системе планируется реализовать сервис мониторинга прохождения сообщений (трекинг)", - говорится в докладе. Как указывается в материале, на конец первого квартала 2024 года к СПФС подключено около 550 клиентов, в том числе более 150 нерезидентов из 20 стран. В СПФС реализован механизм сервис-бюро, который в том числе упрощает подключение и взаимодействие с системой для нерезидентов. Благодаря функционалу СПФС и ее аналогов, как отмечается в документе, российский рынок безболезненно отказался от использования системы SWIFT для передачи информации по внутрироссийским платежам и переводам.
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спфс, бизнес
Банк России, СПФС, Бизнес
12:08 05.06.2024
 
ЦБ хочет оптимизировать процесс подключения иностранного бизнеса к СПФС

ЦБ хочет оптимизировать процесс подключения иностранных банков и компаний к СПФС

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Банк России планирует оптимизировать процесс подключения иностранных банков и компаний к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщает регулятор.
"Планируется продолжить развитие СПФС, направленное на расширение использования системы при трансграничном взаимодействии. Планируется оптимизировать процесс подключения нерезидентов к СПФС, в том числе за счет коробочного решения", - говорится в аналитическом докладе ЦБ "Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке".
Уточняется, что для упрощения организации взаимодействия с системами передачи финансовых сообщений других стран планируется реализовать типовое решение.
"Для предоставления пользователям СПФС возможности мониторинга статуса передачи сообщений в системе планируется реализовать сервис мониторинга прохождения сообщений (трекинг)", - говорится в докладе.
Как указывается в материале, на конец первого квартала 2024 года к СПФС подключено около 550 клиентов, в том числе более 150 нерезидентов из 20 стран. В СПФС реализован механизм сервис-бюро, который в том числе упрощает подключение и взаимодействие с системой для нерезидентов. Благодаря функционалу СПФС и ее аналогов, как отмечается в документе, российский рынок безболезненно отказался от использования системы SWIFT для передачи информации по внутрироссийским платежам и переводам.
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