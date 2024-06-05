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Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из роз

Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из роз - 05.06.2024, ПРАЙМ

Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из роз

Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:13+0300

2024-06-05T10:13+0300

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россия

экономика

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах участников Петербургского международного экономического форума, передают корреспонденты РИА Новости. Форум не перестает удивлять участников и в этом году. Одним из "чудес" ПМЭФ-2024 явно можно назвать огромных красных драконов "Альфа Банка", которые своим колоритом на мгновение переносят в Поднебесную республику. Не уступает в создании сказки и "Россельхозбанк". На стенде выращивают свежую зелень и клубнику. Регионы России также попадут в самое сердце посетителей. На стенде Белгородской области угощают клубникой, а представить республику Башкортостан прилетела огромная робопчела. Тема роботизации прослеживается и на стенде Московской области, где посетителей встречает трансформер. Сберкот, как настоящий кот, забрался повыше и присматривает за гостями форума. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, пмэф-2024