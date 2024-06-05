https://1prime.ru/20240605/spief-848833385.html
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из роз
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из роз - 05.06.2024, ПРАЙМ
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из роз
Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:13+0300
2024-06-05T10:13+0300
2024-06-05T10:25+0300
россия
экономика
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848817841_0:200:3063:1923_1920x0_80_0_0_efefbe0f49fbd40f954a843fd37ed6ce.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах участников Петербургского международного экономического форума, передают корреспонденты РИА Новости. Форум не перестает удивлять участников и в этом году. Одним из "чудес" ПМЭФ-2024 явно можно назвать огромных красных драконов "Альфа Банка", которые своим колоритом на мгновение переносят в Поднебесную республику. Не уступает в создании сказки и "Россельхозбанк". На стенде выращивают свежую зелень и клубнику. Регионы России также попадут в самое сердце посетителей. На стенде Белгородской области угощают клубникой, а представить республику Башкортостан прилетела огромная робопчела. Тема роботизации прослеживается и на стенде Московской области, где посетителей встречает трансформер. Сберкот, как настоящий кот, забрался повыше и присматривает за гостями форума. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848817841_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fe3b2d53202ef2bce8ee9125d7202f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пмэф-2024
РОССИЯ, Экономика, ПМЭФ-2024
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из роз
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из живых цветов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах участников Петербургского международного экономического форума, передают корреспонденты РИА Новости.
Форум не перестает удивлять участников и в этом году. Одним из "чудес" ПМЭФ-2024 явно можно назвать огромных красных драконов "Альфа Банка", которые своим колоритом на мгновение переносят в Поднебесную республику. Не уступает в создании сказки и "Россельхозбанк". На стенде выращивают свежую зелень и клубнику.
Регионы России также попадут в самое сердце посетителей. На стенде Белгородской области угощают клубникой, а представить республику Башкортостан прилетела огромная робопчела. Тема роботизации прослеживается и на стенде Московской области, где посетителей встречает трансформер. Сберкот, как настоящий кот, забрался повыше и присматривает за гостями форума.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.