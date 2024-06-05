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Разрушительный таран. В США вдруг поняли, что их страна сделала с миром

Разрушительный таран. В США вдруг поняли, что их страна сделала с миром - 05.06.2024, ПРАЙМ

Разрушительный таран. В США вдруг поняли, что их страна сделала с миром

Вмешательство Вашингтона в политику других стран стало мощнейшим тараном, расшатавшим мир, говорится в материале издания The Hill. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:11+0300

2024-06-05T10:11+0300

2024-06-05T10:22+0300

политика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Вмешательство Вашингтона в политику других стран стало мощнейшим тараном, расшатавшим мир, говорится в материале издания The Hill."Исторически наша внешняя политика постоянных вмешательств не только не служила стабилизирующей силой во всем мире, но работала разрушительным тараном, который наносил урон как зарубежью, так и нашей стране", — заметили авторы публикации.В материале отмечается, что правительство США имеет более 750 военных баз в 80 странах и активно участвует в мировых конфликтах, особенно в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. В последнее время Вашингтон задумывается о расширении.Эксперты также полагают, что Америке следует изменить свою внешнюю политику, чтобы не способствовать еще большей геополитической нестабильности. В США должны переосмыслить свое участие в делах Восточной Европы, вместо того чтобы продолжать помогать Украине в конфликте, так как если бы не их "помощь", такой трагедии никогда бы не произошло , говорится в статье.Американское вмешательство является причиной многих конфликтов и разрушений, вместо того чтобы улучшать ситуацию в мире, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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