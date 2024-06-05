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"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за Украины - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за Украины
"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за Украины - 05.06.2024, ПРАЙМ
"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за Украины
Разрешение США Украине наносить удары по российской территории американскими вооружениями не останется без ответа Москвы. Такое мнение выразил экс-агент ЦРУ... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:35+0300
2024-06-05T12:35+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Разрешение США Украине наносить удары по российской территории американскими вооружениями не останется без ответа Москвы. Такое мнение выразил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Они не будут молча терпеть, как не стали бы и мы, если бы Россия поступила с нами так, как мы предлагаем поступить с Россией. Мы сочли бы это угрозой нашему существованию и провокацией войны. Американцам пора проснуться и осознать это. Ситуация серьезна как никогда за всю историю отношений США с Россией и СССР. Мы на грани чего-то ужасного. Разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия", - предупредил Джонсон.По его словам, если Москва ответит, то Вашингтон ничего не сможет сделать. Эксперт пояснил, что США уязвимы, у страны нет средств, способных отразить атаки межконтинентальных баллистических ракет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
12:35 05.06.2024
 
"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за Украины

Джонсон: Россия ответит США на разрешение бить по ее территории западным оружием

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Разрешение США Украине наносить удары по российской территории американскими вооружениями не останется без ответа Москвы. Такое мнение выразил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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"Они не будут молча терпеть, как не стали бы и мы, если бы Россия поступила с нами так, как мы предлагаем поступить с Россией. Мы сочли бы это угрозой нашему существованию и провокацией войны. Американцам пора проснуться и осознать это. Ситуация серьезна как никогда за всю историю отношений США с Россией и СССР. Мы на грани чего-то ужасного. Разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия", - предупредил Джонсон.
По его словам, если Москва ответит, то Вашингтон ничего не сможет сделать. Эксперт пояснил, что США уязвимы, у страны нет средств, способных отразить атаки межконтинентальных баллистических ракет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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