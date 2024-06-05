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Путин объяснил, почему США "потихонечку съезжают с орбиты" - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин объяснил, почему США "потихонечку съезжают с орбиты"
Путин объяснил, почему США "потихонечку съезжают с орбиты" - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, почему США "потихонечку съезжают с орбиты"
Соединенные Штаты "потихонечку с орбиты съезжают" из-за доминирования в мире после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:56+0300
2024-06-05T23:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты "потихонечку с орбиты съезжают" из-за доминирования в мире после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.Глава государства подчеркнул, что монополия США, которая образовалась после развала Советского Союза вряд ли идет на пользу американцам."Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают", — отметил он журналистам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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сша, ссср, монополия, владимир путин, пмэф-2024
Политика, США, СССР, монополия, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
23:56 05.06.2024 (обновлено: 23:57 05.06.2024)
 
Путин объяснил, почему США "потихонечку съезжают с орбиты"

Путин о доминировании США после развала СССР: потихонечку с орбиты съезжают

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты "потихонечку с орбиты съезжают" из-за доминирования в мире после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
Глава государства подчеркнул, что монополия США, которая образовалась после развала Советского Союза вряд ли идет на пользу американцам.
"Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают", — отметил он журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПолитикаСШАСССРмонополияВладимир ПутинПМЭФ-2024
 
 
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