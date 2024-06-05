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Челябинская область впервые представила свой стенд на ПМЭФ

Челябинская область впервые представила свой стенд на ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Челябинская область впервые представила свой стенд на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Челябинская область впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, где рассказывается о... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:27+0300

2024-06-05T17:27+0300

2024-06-05T17:27+0300

экономика

пмэф-2024

челябинская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Челябинская область впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, где рассказывается о потенциале и проектах региона, а гостей встречает робот-манипулятор, сообщила пресс-служба правительства региона. Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером работает на ПМЭФ-2024, который стартовал в среду. "Впервые за всю историю на ПМЭФ представлен стенд Челябинской области. Он демонстрирует стальной характер Южного Урала, высокотехнологичные направления развития, уникальные природные богатства и туристический потенциал. Смыслы переданы через декоративные элементы в виде льющейся стали, зеркальных панелей, сложившихся в очертания региона, напоминающих не только о его промышленном характере, но и о звании края озёр", - говорится в сообщении. Кроме того, на стенде представлена уникальная разработка "Завода роботов": модель робота-манипулятора, произведённая на площадке, которую в феврале открыл в Челябинске президент России Владимир Путин, уточняется в сообщении. По словам главы региона Алексея Теслера, у стенда абсолютно практические задачи, на стенде гостям выставки будут рассказывать о регионе, его потенциале, в том числе туристическом, проектах. "И сегодня, в первый день форума, уже состоялась первая встреча с потенциальными инвесторами. Здесь же будут подписаны соглашения, их много. Будут проводиться встречи с потенциальными инвесторами, нашими партнерами в разных сферах. Уверен, форум пройдет успешно и, конечно, наличие стенда нам поможет провести форум максимально эффективно для нашего региона, для его развития", - цитирует пресс-служба слова губернатора. Стенд открыт для всех посетителей в павильоне G, поясняет пресс-служба. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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пмэф-2024, челябинская область