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Суд взыскал убытки со швейцарского Credit Suisse в пользу банка "Открытие"

Суд взыскал убытки со швейцарского Credit Suisse в пользу банка "Открытие" - 05.06.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал убытки со швейцарского Credit Suisse в пользу банка "Открытие"

Арбитражный суд Москвы в среду по иску банка "Открытие" взыскал почти 18,6 миллиона долларов (около 1,7 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков со... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T13:41+0300

2024-06-05T13:41+0300

2024-06-05T13:41+0300

экономика

россия

суд

credit suisse

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду по иску банка "Открытие" взыскал почти 18,6 миллиона долларов (около 1,7 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков со швейцарского банка Credit Suisse, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Убытки были причинены неисполнением ответчиком соглашения о предоставлении синдицированного кредита от 28 ноября 2019 года. Третьим лицом к делу привлечен узбекский Uzpromstroybank. Другие подробности в материалах суда пока не сообщаются. Ранее суды трех инстанций отказали истцу в принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств Credit Suisse в размере суммы иска на его счетах в дочернем АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и запрета ответчику распоряжаться акциями дочернего банка и долями ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". Как указал суд первой инстанции, "истец в ходатайстве не представил ни одного обстоятельства, свидетельствующего о невозможности исполнения судебного акта в случае удовлетворения его требований, не привел доводов, свидетельствующих об отсутствии у ответчика имущества или направленности действий ответчика на сокрытие имущества или уменьшение его размера для неоплаты своих долгов перед кредиторами". Суд также отметил, что акции и доли Credit Suisse в его российских компаниях уже были заморожены в рамках другого дела – по иску Транскапиталбанка к швейцарскому банку. Банк "Открытие" в течение ряда лет до 2017 года был крупнейшим частным банком в России. В августе 2017 года его из-за финансовых проблем взял на санацию Банк России. В декабре 2022 года ЦБ РФ продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. В 2023 году крупнейший швейцарский банк UBS объявил о намерении приобрести Credit Suisse, который столкнулся с обвалом стоимости акций. Советы директоров UBS и Credit Suisse в декабре одобрили слияние двух банков. UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG. В сообщении говорилось, что "UBS AG унаследовал все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, credit suisse