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Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший

Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший - 05.06.2024, ПРАЙМ

Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший

Покушение совершил активист от оппозиции, а не "одинокий сумасшедший", сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:38+0300

2024-06-05T19:38+0300

2024-06-05T19:38+0300

роберт фицо

словакия

оппозиция

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БРАТИСЛАВА, 5 июн — ПРАЙМ. Покушение совершил активист от оппозиции, а не "одинокий сумасшедший", сообщил премьер Словакии Роберт Фицо."Пятнадцатого мая из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции", — отметил он.По мнению словацкого премьера, СМИ и антиправительственные компании постараются не придавать преступлению большого значения и будут опровергать причастность оппозиции."У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", — указал Фицо.Он также напомнил, что до случившегося он высказывал свои предположения, что покушение на кого-то из политик действующего правительства может произойти.Данные заявления он основывал на своем политическом опыте.

https://1prime.ru/20240603/perevod-848780881.html

словакия

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роберт фицо, словакия, оппозиция