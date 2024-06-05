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Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший - 05.06.2024, ПРАЙМ
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший
Покушение совершил активист от оппозиции, а не "одинокий сумасшедший", сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:38+0300
2024-06-05T19:38+0300
роберт фицо
словакия
оппозиция
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БРАТИСЛАВА, 5 июн — ПРАЙМ. Покушение совершил активист от оппозиции, а не "одинокий сумасшедший", сообщил премьер Словакии Роберт Фицо."Пятнадцатого мая из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции", — отметил он.По мнению словацкого премьера, СМИ и антиправительственные компании постараются не придавать преступлению большого значения и будут опровергать причастность оппозиции."У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", — указал Фицо.Он также напомнил, что до случившегося он высказывал свои предположения, что покушение на кого-то из политик действующего правительства может произойти.Данные заявления он основывал на своем политическом опыте.
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словакия
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роберт фицо, словакия, оппозиция
Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ, Оппозиция
19:38 05.06.2024
 
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший

Фицо считает, что покушение на него совершил активист, а не одинокий сумасшедший

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 5 июн — ПРАЙМ. Покушение совершил активист от оппозиции, а не "одинокий сумасшедший", сообщил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Пятнадцатого мая из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции", — отметил он.
По мнению словацкого премьера, СМИ и антиправительственные компании постараются не придавать преступлению большого значения и будут опровергать причастность оппозиции.
"У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", — указал Фицо.
Он также напомнил, что до случившегося он высказывал свои предположения, что покушение на кого-то из политик действующего правительства может произойти.
Данные заявления он основывал на своем политическом опыте.
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