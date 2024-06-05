https://1prime.ru/20240605/svo-848830921.html

"Чудо-оружие": Запад признал, что ему не угнаться за Россией

"Чудо-оружие": Запад признал, что ему не угнаться за Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ

"Чудо-оружие": Запад признал, что ему не угнаться за Россией

Оценив эффективность российских планирующих авиабомб, Украина решила приспособить свои самолеты к аналогичным бомбам, которые ей поставляет Запад. Но западные... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:43+0300

2024-06-05T09:43+0300

2024-06-05T10:10+0300

вооружения

авиабомбы

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165828_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_cd22652fa9476605619a50ade0065209.jpg

МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Оценив эффективность российских планирующих авиабомб, Украина решила приспособить свои самолеты к аналогичным бомбам, которые ей поставляет Запад. Но западные союзники Киева не способны предоставить Киеву столько же бомб, сколько их производит Россия, говорится в публикации Forbes.Бомбардировщики России ежемесячно сбрасывают порядка трех тысяч планирующих бомб, тогда как украинцы – лишь несколько сотен, указывается в статье.При этом авторы статьи, называя российские планирующие бомбы "чудодейственным оружием", сообщают, что дальность полета таких бомб со спутниковым наведением составляет до 40 миль. Следовательно, российские Су-30, Су-34 и Су-35 имеют возможность осуществлять бомбардировки вне пределов досягаемости практически всех средств противовоздушной обороны Украины.Однако украинцы, как отмечается в статье, "могут нанести ответный удар" аналогичными боеприпасами западного производства - американскими JDAM-ER и французскими AASM. Для этого ВВС Украины переделывают свои уцелевшие истребители МиГ-29 и Су-27 в бомбардировщики.Вместе с тем указывается, что нынешним летом украинские ВВС пополнятся 85 истребителями F-16, из чего делается вывод, что у Украины будет "достаточно самолетов, чтобы соответствовать темпам бомбардировок россиян".Но тут же авторы опровергают сами себя и утверждают, что Украине точно не будет хватать бомб, поскольку крайне маловероятно, что союзники Киева "пожертвуют более чем несколькими сотнями планирующих бомб в месяц". Хотя этот объем - лишь незначительная часть того, что требуется Украине, чтобы соответствовать воздушной огневой мощи Российской Федерации, заключает Forbes.

https://1prime.ru/20240605/svo-848825877.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиабомбы, украина