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"Чудо-оружие": Запад признал, что ему не угнаться за Россией
"Чудо-оружие": Запад признал, что ему не угнаться за Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Чудо-оружие": Запад признал, что ему не угнаться за Россией
Оценив эффективность российских планирующих авиабомб, Украина решила приспособить свои самолеты к аналогичным бомбам, которые ей поставляет Запад. Но западные... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:43+0300
2024-06-05T09:43+0300
2024-06-05T10:10+0300
вооружения
авиабомбы
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Оценив эффективность российских планирующих авиабомб, Украина решила приспособить свои самолеты к аналогичным бомбам, которые ей поставляет Запад. Но западные союзники Киева не способны предоставить Киеву столько же бомб, сколько их производит Россия, говорится в публикации Forbes.Бомбардировщики России ежемесячно сбрасывают порядка трех тысяч планирующих бомб, тогда как украинцы – лишь несколько сотен, указывается в статье.При этом авторы статьи, называя российские планирующие бомбы "чудодейственным оружием", сообщают, что дальность полета таких бомб со спутниковым наведением составляет до 40 миль. Следовательно, российские Су-30, Су-34 и Су-35 имеют возможность осуществлять бомбардировки вне пределов досягаемости практически всех средств противовоздушной обороны Украины.Однако украинцы, как отмечается в статье, "могут нанести ответный удар" аналогичными боеприпасами западного производства - американскими JDAM-ER и французскими AASM. Для этого ВВС Украины переделывают свои уцелевшие истребители МиГ-29 и Су-27 в бомбардировщики.Вместе с тем указывается, что нынешним летом украинские ВВС пополнятся 85 истребителями F-16, из чего делается вывод, что у Украины будет "достаточно самолетов, чтобы соответствовать темпам бомбардировок россиян".Но тут же авторы опровергают сами себя и утверждают, что Украине точно не будет хватать бомб, поскольку крайне маловероятно, что союзники Киева "пожертвуют более чем несколькими сотнями планирующих бомб в месяц". Хотя этот объем - лишь незначительная часть того, что требуется Украине, чтобы соответствовать воздушной огневой мощи Российской Федерации, заключает Forbes.
https://1prime.ru/20240605/svo-848825877.html
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авиабомбы, украина
Вооружения, Авиабомбы, УКРАИНА
"Чудо-оружие": Запад признал, что ему не угнаться за Россией
Forbes: Запад не сможет поставлять Киеву столько же бомб, сколько производит РФ
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ.
Оценив эффективность российских планирующих авиабомб, Украина решила приспособить свои самолеты к аналогичным бомбам, которые ей поставляет Запад. Но западные союзники Киева не способны предоставить Киеву столько же бомб, сколько их производит Россия, говорится в публикации Forbes
.
Бомбардировщики России ежемесячно сбрасывают порядка трех тысяч планирующих бомб, тогда как украинцы – лишь несколько сотен, указывается в статье.
При этом авторы статьи, называя российские планирующие бомбы "чудодейственным оружием", сообщают, что дальность полета таких бомб со спутниковым наведением составляет до 40 миль. Следовательно, российские Су-30, Су-34 и Су-35 имеют возможность осуществлять бомбардировки вне пределов досягаемости практически всех средств противовоздушной обороны Украины.
Однако украинцы, как отмечается в статье, "могут нанести ответный удар" аналогичными боеприпасами западного производства - американскими JDAM-ER и французскими AASM. Для этого ВВС Украины переделывают свои уцелевшие истребители МиГ-29 и Су-27 в бомбардировщики.
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Вместе с тем указывается, что нынешним летом украинские ВВС пополнятся 85 истребителями F-16, из чего делается вывод, что у Украины будет "достаточно самолетов, чтобы соответствовать темпам бомбардировок россиян".
Но тут же авторы опровергают сами себя и утверждают, что Украине точно не будет хватать бомб, поскольку крайне маловероятно, что союзники Киева "пожертвуют более чем несколькими сотнями планирующих бомб в месяц". Хотя этот объем - лишь незначительная часть того, что требуется Украине, чтобы соответствовать воздушной огневой мощи Российской Федерации, заключает Forbes.