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Россия, Ирана и Китай призвали Запад восстановить ядерную сделку - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Россия, Ирана и Китай призвали Запад восстановить ядерную сделку
Россия, Ирана и Китай призвали Запад восстановить ядерную сделку - 05.06.2024, ПРАЙМ
Россия, Ирана и Китай призвали Запад восстановить ядерную сделку
Москва, Тегеран и Пекин убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T05:15+0300
2024-06-05T05:17+0300
политика
россия
иран
ядерная сделка
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Москва, Тегеран и Пекин убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), Россия, Китай и Иран готовы к этому, говорится в совместном заявлении трех стран, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Накануне агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана. "Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация убеждены, что настало время странам Запада проявить политическую волю, воздержаться от бесконечного круга эскалации... и сделать необходимый шаг для восстановления СВПД. Возможность осуществить это еще есть. Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация готовы к этому", - приводит текст совместного заявления трех стран агентство Tasnim. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призывая Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
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россия, иран, ядерная сделка
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ядерная сделка
05:15 05.06.2024 (обновлено: 05:17 05.06.2024)
 
Россия, Ирана и Китай призвали Запад восстановить ядерную сделку

Россия, Иран и Китай призвали Запад предпринять шаги для восстановления СВПД

© AFP / Atta KenareЗдание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© AFP / Atta Kenare
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Москва, Тегеран и Пекин убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), Россия, Китай и Иран готовы к этому, говорится в совместном заявлении трех стран, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Накануне агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана.
"Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация убеждены, что настало время странам Запада проявить политическую волю, воздержаться от бесконечного круга эскалации... и сделать необходимый шаг для восстановления СВПД. Возможность осуществить это еще есть. Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация готовы к этому", - приводит текст совместного заявления трех стран агентство Tasnim.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
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В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призывая Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
 
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