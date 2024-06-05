https://1prime.ru/20240605/tanki-848829594.html

Позорно мало. Россия "победит" Британию всего за две недели

Позорно мало. Россия "победит" Британию всего за две недели - 05.06.2024, ПРАЙМ

Позорно мало. Россия "победит" Британию всего за две недели

Вооруженные силы РФ способны уничтожить танковые войска Великобритании за 14 дней, пишет The Telegraph со ссылкой на подполковника Королевских войск в отставке... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:11+0300

2024-06-05T09:11+0300

2024-06-05T09:58+0300

вооружения

британия

танки

войска

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/38/841483835_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_a2b21fb5ebfa6a1fac65d678f52d5682.jpg

МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ способны уничтожить танковые войска Великобритании за 14 дней, пишет The Telegraph со ссылкой на подполковника Королевских войск в отставке Стюарта Кроуфорда.Он считает, что новый британский танк Challenger 3, который планируют поставлять в армию к 2030 году, является "достойной машиной", но число заказанных машин очень мало.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, 148 таких танков "пугающе мало", если вспомнить, что в разгар холодной войны войска могли рассчитывать на 900 машин."148 — этого хватит примерно для оснащения двух бронетанковых полков, если учитывать еще резервные и учебные машины. Это смехотворно мало", — подчеркнул Кроуфорд.Он пояснил, что такое число танков может продержаться в интенсивном бою лишь около двух недель, "если повезет", и после этого замен им уже не будет. Кроуфорд считает, что уроком нынешнего конфликта на Украине является то, что войскам требуется много такой техники. Кроме того, Британия практически вычерпала свои арсеналы до дна для обеспечения Киева оружием.Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240604/strategiya-848805791.html

британия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

британия, танки, войска, россия