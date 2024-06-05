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Позорно мало. Россия "победит" Британию всего за две недели
Позорно мало. Россия "победит" Британию всего за две недели - 05.06.2024, ПРАЙМ
Позорно мало. Россия "победит" Британию всего за две недели
Вооруженные силы РФ способны уничтожить танковые войска Великобритании за 14 дней, пишет The Telegraph со ссылкой на подполковника Королевских войск в отставке... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:11+0300
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ способны уничтожить танковые войска Великобритании за 14 дней, пишет The Telegraph со ссылкой на подполковника Королевских войск в отставке Стюарта Кроуфорда.Он считает, что новый британский танк Challenger 3, который планируют поставлять в армию к 2030 году, является "достойной машиной", но число заказанных машин очень мало.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, 148 таких танков "пугающе мало", если вспомнить, что в разгар холодной войны войска могли рассчитывать на 900 машин."148 — этого хватит примерно для оснащения двух бронетанковых полков, если учитывать еще резервные и учебные машины. Это смехотворно мало", — подчеркнул Кроуфорд.Он пояснил, что такое число танков может продержаться в интенсивном бою лишь около двух недель, "если повезет", и после этого замен им уже не будет. Кроуфорд считает, что уроком нынешнего конфликта на Украине является то, что войскам требуется много такой техники. Кроме того, Британия практически вычерпала свои арсеналы до дна для обеспечения Киева оружием.Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>
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Вооружения, БРИТАНИЯ, Танки, войска, РОССИЯ
Позорно мало. Россия "победит" Британию всего за две недели
Telegraph: ВС России способны уничтожить британские танковые войска за 14 дней
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ.
Вооруженные силы РФ способны уничтожить танковые войска Великобритании за 14 дней, пишет The Telegraph
со ссылкой на подполковника Королевских войск в отставке Стюарта Кроуфорда.
Он считает, что новый британский танк Challenger 3, который планируют поставлять в армию к 2030 году, является "достойной машиной", но число заказанных машин очень мало.
По его словам, 148 таких танков "пугающе мало", если вспомнить, что в разгар холодной войны войска могли рассчитывать на 900 машин.
"148 — этого хватит примерно для оснащения двух бронетанковых полков, если учитывать еще резервные и учебные машины. Это смехотворно мало", — подчеркнул Кроуфорд.
Он пояснил, что такое число танков может продержаться в интенсивном бою лишь около двух недель, "если повезет", и после этого замен им уже не будет.
Кроуфорд считает, что уроком нынешнего конфликта на Украине является то, что войскам требуется много такой техники. Кроме того, Британия практически вычерпала свои арсеналы до дна для обеспечения Киева оружием.
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