https://1prime.ru/20240605/tanki-848876103.html
Путин рассказал, как русские отреагировали на немецкие танки на Украине
Путин рассказал, как русские отреагировали на немецкие танки на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как русские отреагировали на немецкие танки на Украине
Немецкие танки на Украине вызвали у россиян морально-этический шок, отметил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:55+0300
2024-06-05T21:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Немецкие танки на Украине вызвали у россиян морально-этический шок, отметил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."И когда на украинской земле появились первые немецкие танки - немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошим", — указал глава государства в ходе встречи с представителями СМИ. Кроме этого, Путин подчеркнул, что у него много друзей в Германии, но отношения с ними не поддерживаются, чтобы их в стране не трогали.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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танки, фрг, россия, украина, сво, пмэф-2024
Танки, ФРГ, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ПМЭФ-2024
Путин рассказал, как русские отреагировали на немецкие танки на Украине
Путин: немецкие танки на Украине вызвали морально-этический шок в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Немецкие танки на Украине вызвали у россиян морально-этический шок, отметил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"И когда на украинской земле появились первые немецкие танки - немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошим", — указал глава государства в ходе встречи с представителями СМИ.
Кроме этого, Путин подчеркнул, что у него много друзей в Германии, но отношения с ними не поддерживаются, чтобы их в стране не трогали.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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