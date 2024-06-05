https://1prime.ru/20240605/tanki-848876103.html

Путин рассказал, как русские отреагировали на немецкие танки на Украине

Путин рассказал, как русские отреагировали на немецкие танки на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, как русские отреагировали на немецкие танки на Украине

Немецкие танки на Украине вызвали у россиян морально-этический шок, отметил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:55+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Немецкие танки на Украине вызвали у россиян морально-этический шок, отметил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."И когда на украинской земле появились первые немецкие танки - немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошим", — указал глава государства в ходе встречи с представителями СМИ. Кроме этого, Путин подчеркнул, что у него много друзей в Германии, но отношения с ними не поддерживаются, чтобы их в стране не трогали.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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танки, фрг, россия, украина, сво, пмэф-2024