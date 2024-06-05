Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил, что Россия выступает против терроризма - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240605/terrorizm-848878441.html
Путин заявил, что Россия выступает против терроризма
Путин заявил, что Россия выступает против терроризма - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия выступает против терроризма
Москва осуждает терроризм во всех его проявлениях, отметил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:57+0300
2024-06-05T22:57+0300
россия
терроризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1761c4d0adde8e22258aada6c8ca2982.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва осуждает терроризм во всех его проявлениях, отметил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирного населения в любом месте и любой стране", — отметил он журналистам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240513/ukraina-848097090.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608692_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2dd7f73ad74ffa25db1456c7b4dbd21d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, терроризм
РОССИЯ, терроризм
22:57 05.06.2024
 
Путин заявил, что Россия выступает против терроризма

Путин заявил, что Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва осуждает терроризм во всех его проявлениях, отметил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирного населения в любом месте и любой стране", — отметил он журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум. День первый - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
На Украине создается питательная среда для терроризма, заявили в Совфеде
13 мая, 08:40
 
РОССИЯтерроризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала