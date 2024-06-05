https://1prime.ru/20240605/terrorizm-848878441.html

Путин заявил, что Россия выступает против терроризма

Путин заявил, что Россия выступает против терроризма - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что Россия выступает против терроризма

Москва осуждает терроризм во всех его проявлениях, отметил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:57+0300

2024-06-05T22:57+0300

2024-06-05T22:57+0300

россия

терроризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва осуждает терроризм во всех его проявлениях, отметил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирного населения в любом месте и любой стране", — отметил он журналистам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240513/ukraina-848097090.html

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россия, терроризм