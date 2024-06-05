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Германия остается лидером по покупкам титана из России

Германия остается лидером по покупкам титана из России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Германия остается лидером по покупкам титана из России

Две трети экспорта титана из России в первом квартале текущего года было приобретено западными странами, а лидером по покупкам остается Германия, следует из... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T06:41+0300

2024-06-05T06:41+0300

2024-06-05T06:41+0300

экономика

германия

титан

россия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Две трети экспорта титана из России в первом квартале текущего года было приобретено западными странами, а лидером по покупкам остается Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. Россия в январе-марте текущего года экспортировала титана на 116,3 миллиона долларов, при этом 66% металла было приобретено западными странами. Крупнейшим покупателем, как и год назад, остается Германия с импортом на 27,7 миллиона долларов. Китай поднялся на вторую строчку с четвертой с закупками на 26,8 миллиона долларов. Франция опустилась на третье место с импортом в 19,7 миллиона долларов. Британия поднялась на четвертое место с пятого, приобретя российского титана на 10,8 миллиона долларов, а США опустились на две позиции - на пятую строку с закупками на 8,2 миллиона долларов. В десятку входят Мексика с импортом в 8 миллионов долларов, при этом год назад страна в эти месяцы не покупала российский титан. Далее идут Испания (2,5 миллиона долларов), Турция и Южная Корея (по 2,4 миллиона долларов), а также Италия (1,7 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20240604/titan-848819416.html

германия

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германия, титан, россия