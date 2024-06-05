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СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ - 05.06.2024, ПРАЙМ

СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в зоне СНГ. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:48+0300

2024-06-05T10:48+0300

2024-06-05T10:48+0300

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в зоне СНГ. Соглашения было подписано в Сочи 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. Соглашение подписали семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан и Республика. Соглашение позволит обеспечить устойчивое развитие зоны свободной торговли СНГ услугами и товарами, учитывая их неразрывную связь, благоприятные условия для роста экономик государств-участников СНГ, расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации и для инвестирования лицами одной стороны на территориях других сторон, будет стимулировать повышение уровня жизни населения сторон. Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности. В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций они не будут применяться к российским компаниям. Для некоторых особо чувствительных секторов стороны делают исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совфед, торговля