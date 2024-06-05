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СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ
СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ - 05.06.2024, ПРАЙМ
СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ
Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в зоне СНГ. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:48+0300
2024-06-05T10:48+0300
экономика
россия
совфед
торговля
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в зоне СНГ. Соглашения было подписано в Сочи 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. Соглашение подписали семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан и Республика. Соглашение позволит обеспечить устойчивое развитие зоны свободной торговли СНГ услугами и товарами, учитывая их неразрывную связь, благоприятные условия для роста экономик государств-участников СНГ, расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации и для инвестирования лицами одной стороны на территориях других сторон, будет стимулировать повышение уровня жизни населения сторон. Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности. В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций они не будут применяться к российским компаниям. Для некоторых особо чувствительных секторов стороны делают исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
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россия, совфед, торговля
Экономика, РОССИЯ, Совфед, торговля
10:48 05.06.2024
 
СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

Совет Федерации ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в зоне СНГ.
Соглашения было подписано в Сочи 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. Соглашение подписали семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан и Республика.
Соглашение позволит обеспечить устойчивое развитие зоны свободной торговли СНГ услугами и товарами, учитывая их неразрывную связь, благоприятные условия для роста экономик государств-участников СНГ, расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации и для инвестирования лицами одной стороны на территориях других сторон, будет стимулировать повышение уровня жизни населения сторон.
Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности.
В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций они не будут применяться к российским компаниям.
Для некоторых особо чувствительных секторов стороны делают исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
 
ЭкономикаРОССИЯСовфедторговля
 
 
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