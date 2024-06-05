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Путин: торговля Москвы и Астаны почти полностью проходит в нацвалютах
Путин: торговля Москвы и Астаны почти полностью проходит в нацвалютах - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин: торговля Москвы и Астаны почти полностью проходит в нацвалютах
Россия и Казахстан почти полностью рассчитываются в национальных валютах, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:30+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Россия и Казахстан почти полностью рассчитываются в национальных валютах, сообщил президент России Владимир Путин."У нас 90% товарооборота с Китайской народной республикой происходит в национальной валюте, то же самое происходит с Казахстаном. Там, наверное, уже почти 100% - почти все в национальных валютах", — отметил он.Путин добавил, что у России и Казахстана очень близкие союзнические отношения. И подчеркнул, что торгово-экономические связи двух стран растут каждый год.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, казахстан, расчеты в нацвалютах, торговля в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, расчеты в нацвалютах, торговля в нацвалютах
Путин: торговля Москвы и Астаны почти полностью проходит в нацвалютах
Путин заявил, что торговля Москвы и Астаны почти на 100% проходит в нацвалютах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Россия и Казахстан почти полностью рассчитываются в национальных валютах, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас 90% товарооборота с Китайской народной республикой происходит в национальной валюте, то же самое происходит с Казахстаном. Там, наверное, уже почти 100% - почти все в национальных валютах", — отметил он.
Путин добавил, что у России и Казахстана очень близкие союзнические отношения. И подчеркнул, что торгово-экономические связи двух стран растут каждый год.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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