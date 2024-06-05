https://1prime.ru/20240605/torgovlya-848877293.html

Путин: торговля Москвы и Астаны почти полностью проходит в нацвалютах

Путин: торговля Москвы и Астаны почти полностью проходит в нацвалютах - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин: торговля Москвы и Астаны почти полностью проходит в нацвалютах

Россия и Казахстан почти полностью рассчитываются в национальных валютах, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:30+0300

2024-06-05T22:30+0300

2024-06-05T22:30+0300

экономика

россия

казахстан

расчеты в нацвалютах

торговля в нацвалютах

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_9fedda55f0f0c0d271e4ff49623a3538.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Россия и Казахстан почти полностью рассчитываются в национальных валютах, сообщил президент России Владимир Путин."У нас 90% товарооборота с Китайской народной республикой происходит в национальной валюте, то же самое происходит с Казахстаном. Там, наверное, уже почти 100% - почти все в национальных валютах", — отметил он.Путин добавил, что у России и Казахстана очень близкие союзнические отношения. И подчеркнул, что торгово-экономические связи двух стран растут каждый год.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/sanktsii-848861034.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, расчеты в нацвалютах, торговля в нацвалютах