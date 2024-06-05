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Путин: экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы
Путин: экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин: экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы
Экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T20:45+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы, заявил президент России Владимир Путин. Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."У нас товарооборот (между РФ и Белоруссией - ред.), если в долларовом эквиваленте смотреть, это не секрет, это все хорошо знают – 48 миллиардов долларов… Вот эти экономические отношения, они очень диверсифицированы", — отметил он.Более того, российский лидер указал, что его поездка в Минск после переизбрания была очень важна, так как в ходе нее решались осязаемые вопросы.Он уточнил, что вопросы касались промышленной кооперации, уровня локализации производства, объемов поставок нефти и других отраслей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, белоруссия, пмэф-2024, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПМЭФ-2024, товарооборот
Путин: экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы
Путин: товарооборот между Россией и Белоруссией достиг 48 миллиардов долларов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"У нас товарооборот (между РФ и Белоруссией - ред.), если в долларовом эквиваленте смотреть, это не секрет, это все хорошо знают – 48 миллиардов долларов… Вот эти экономические отношения, они очень диверсифицированы", — отметил он.
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Более того, российский лидер указал, что его поездка в Минск после переизбрания была очень важна, так как в ходе нее решались осязаемые вопросы.
Он уточнил, что вопросы касались промышленной кооперации, уровня локализации производства, объемов поставок нефти и других отраслей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.