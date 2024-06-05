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Посол рассказал о переговорах о создании российской военной базы в ЦАР

Посол рассказал о переговорах о создании российской военной базы в ЦАР - 05.06.2024, ПРАЙМ

Посол рассказал о переговорах о создании российской военной базы в ЦАР

Российская Федерация продолжает переговоры о создании военной базы в Центральноафриканской республике. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T07:51+0300

2024-06-05T07:51+0300

2024-06-05T07:58+0300

политика

россия

военная база

цар

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация продолжает переговоры о создании военной базы в Центральноафриканской республике. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.Как ранее заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, военная база России может разместиться в восточном регионе республики. По словам российского посла, "вопрос создания военной базы в ЦАР находится на повестке дня двусторонних отношений". При этом он уточнил, что "обсуждение ведется по линии Минобороны двух стран"."В настоящее время переговоры не находятся в активной фазе. Даты прибытия контингента и его численность пока не определены", - заключил посол. Полностью интервью посла России в ЦАР читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

https://1prime.ru/20240603/prodovolstvie-848770420.html

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россия, военная база, цар