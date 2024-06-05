https://1prime.ru/20240605/tsar-848827547.html
Посол рассказал о переговорах о создании российской военной базы в ЦАР
Посол рассказал о переговорах о создании российской военной базы в ЦАР - 05.06.2024, ПРАЙМ
Посол рассказал о переговорах о создании российской военной базы в ЦАР
Российская Федерация продолжает переговоры о создании военной базы в Центральноафриканской республике. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T07:51+0300
2024-06-05T07:51+0300
2024-06-05T07:58+0300
политика
россия
военная база
цар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846066761_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_751e00f153aca8d31b969d2e2751feb7.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация продолжает переговоры о создании военной базы в Центральноафриканской республике. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.Как ранее заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, военная база России может разместиться в восточном регионе республики. По словам российского посла, "вопрос создания военной базы в ЦАР находится на повестке дня двусторонних отношений". При этом он уточнил, что "обсуждение ведется по линии Минобороны двух стран"."В настоящее время переговоры не находятся в активной фазе. Даты прибытия контингента и его численность пока не определены", - заключил посол. Полностью интервью посла России в ЦАР читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
https://1prime.ru/20240603/prodovolstvie-848770420.html
цар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846066761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_53f9a9fd25f6b17a9d833b33bab3723a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, военная база, цар
Политика, РОССИЯ, военная база, ЦАР
Посол рассказал о переговорах о создании российской военной базы в ЦАР
Посол Бикантов: Россия продолжает переговоры о создании военной базы в ЦАР
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация продолжает переговоры о создании военной базы в Центральноафриканской республике. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
Как ранее заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, военная база России может разместиться в восточном регионе республики.
По словам российского посла, "вопрос создания военной базы в ЦАР находится на повестке дня двусторонних отношений". При этом он уточнил, что "обсуждение ведется по линии Минобороны двух стран".
"В настоящее время переговоры не находятся в активной фазе. Даты прибытия контингента и его численность пока не определены", - заключил посол.
Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию
Полностью интервью посла России в ЦАР читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.