Дефицит бюджета разгоняет цены: чего стоит опасаться
Дефицит бюджета разгоняет цены: чего стоит опасаться - 05.06.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета разгоняет цены: чего стоит опасаться
Опубликованный в конце мая отчет Федерального казначейства показал, что дефицит государственного бюджета России за первые четыре месяца 2024 года практически... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T08:00+0300
2024-06-05T08:00+0300
2024-06-05T08:05+0300
мнения аналитиков
дефицит бюджета
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Опубликованный в конце мая отчет Федерального казначейства показал, что дефицит государственного бюджета России за первые четыре месяца 2024 года практически достиг четырех триллионов рублей. Это вызывает у многих опасения. Однако в текущих условиях после пандемии коронавируса и во время СВО дефицит бюджета был вполне ожидаем.Главное в этом контексте - то, что дефицит опережает запланированные показатели, в январе-апреле он превысил ожидаемые 0,9% ВВП. Это объясняется высокими государственными расходами, которые в основном пришлись на первый квартал 2024 года. В свою очередь доходы, наоборот, будут поступать преимущественно во втором полугодии. В связи с этим текущий уровень дефицита нельзя считать критичным.Существует тесная взаимосвязь между дефицитом бюджета и уровнем инфляции. Увеличение государственных расходов, в том числе рост бюджетного стимула, представляется важным инфляционным фактором. По мере того, как дефицит бюджета будет сокращаться до планового уровня, инфляция будет стабилизироваться.Таким образом, несмотря на превышение запланированных показателей дефицита бюджета в январе-апреле 2024 года, ситуация остается управляемой. Основная часть доходов бюджета ожидается во втором полугодии 2024 года, что позволит компенсировать текущие расходы и снизить дефицит. Со временем это приведет и к нормализации инфляции, что позитивно скажется на экономической стабильности в стране.Эксперт - Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)
Опубликованный в конце мая отчет Федерального казначейства показал, что дефицит государственного бюджета России за первые четыре месяца 2024 года практически достиг четырех триллионов рублей. Это вызывает у многих опасения. Однако в текущих условиях после пандемии коронавируса и во время СВО дефицит бюджета был вполне ожидаем.
Главное в этом контексте - то, что дефицит опережает запланированные показатели, в январе-апреле он превысил ожидаемые 0,9% ВВП. Это объясняется высокими государственными расходами, которые в основном пришлись на первый квартал 2024 года. В свою очередь доходы, наоборот, будут поступать преимущественно во втором полугодии. В связи с этим текущий уровень дефицита нельзя считать критичным.
Существует тесная взаимосвязь между дефицитом бюджета и уровнем инфляции. Увеличение государственных расходов, в том числе рост бюджетного стимула, представляется важным инфляционным фактором. По мере того, как дефицит бюджета будет сокращаться до планового уровня, инфляция будет стабилизироваться.
Таким образом, несмотря на превышение запланированных показателей дефицита бюджета в январе-апреле 2024 года, ситуация остается управляемой. Основная часть доходов бюджета ожидается во втором полугодии 2024 года, что позволит компенсировать текущие расходы и снизить дефицит. Со временем это приведет и к нормализации инфляции, что позитивно скажется на экономической стабильности в стране.
Эксперт - Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)
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