https://1prime.ru/20240605/tsfa-848871987.html

Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с ЦФА

Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с ЦФА - 05.06.2024, ПРАЙМ

Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с ЦФА

Минфин России рассматривает возможность разрешить бизнесу международные расчеты с использованием цифровых финансовых активов, выпущенных не только по... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T20:11+0300

2024-06-05T20:11+0300

2024-06-05T20:11+0300

пмэф-2024

минфин

международные расчеты

цфа

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Минфин России рассматривает возможность разрешить бизнесу международные расчеты с использованием цифровых финансовых активов, выпущенных не только по российскому, но и по иностранному, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. "Мы еще получили запрос на то, что хорошо бы иметь возможность рассчитываться не только цифровыми финансовыми активами, выпущенными по российскому праву, но и выпущенными по иностранному праву, потому что наша отрасль ЦФА только начинается, только начала развиваться. Многие иностранные инфраструктуры уже более развиты. Поэтому давайте и их тоже попробуем здесь использовать", - сказал он в рамках бизнес-ланча ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы такую инициативу сейчас тоже прорабатываем. Мы в этом плане открыты, мы видим здесь перспективу", - добавил он. ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/byudzhet-848859259.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф-2024, минфин, международные расчеты, цфа