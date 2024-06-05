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Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с ЦФА
Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с ЦФА - 05.06.2024, ПРАЙМ
Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с ЦФА
Минфин России рассматривает возможность разрешить бизнесу международные расчеты с использованием цифровых финансовых активов, выпущенных не только по... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T20:11+0300
2024-06-05T20:11+0300
2024-06-05T20:11+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Минфин России рассматривает возможность разрешить бизнесу международные расчеты с использованием цифровых финансовых активов, выпущенных не только по российскому, но и по иностранному, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. "Мы еще получили запрос на то, что хорошо бы иметь возможность рассчитываться не только цифровыми финансовыми активами, выпущенными по российскому праву, но и выпущенными по иностранному праву, потому что наша отрасль ЦФА только начинается, только начала развиваться. Многие иностранные инфраструктуры уже более развиты. Поэтому давайте и их тоже попробуем здесь использовать", - сказал он в рамках бизнес-ланча ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы такую инициативу сейчас тоже прорабатываем. Мы в этом плане открыты, мы видим здесь перспективу", - добавил он. ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, минфин, международные расчеты, цфа
ПМЭФ-2024, Минфин, международные расчеты, ЦФА
Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с ЦФА
Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с иностранными ЦФА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Минфин России рассматривает возможность разрешить бизнесу международные расчеты с использованием цифровых финансовых активов, выпущенных не только по российскому, но и по иностранному, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.
"Мы еще получили запрос на то, что хорошо бы иметь возможность рассчитываться не только цифровыми финансовыми активами, выпущенными по российскому праву, но и выпущенными по иностранному праву, потому что наша отрасль ЦФА только начинается, только начала развиваться. Многие иностранные инфраструктуры уже более развиты. Поэтому давайте и их тоже попробуем здесь использовать", - сказал он в рамках бизнес-ланча ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы такую инициативу сейчас тоже прорабатываем. Мы в этом плане открыты, мы видим здесь перспективу", - добавил он.
В Минфине рассказали о практике инициативного бюджетирования
ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.