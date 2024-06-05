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"Задачи те же". В США сравнили американский B-1B Lancer и советский Ту-160 - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"Задачи те же". В США сравнили американский B-1B Lancer и советский Ту-160
"Задачи те же". В США сравнили американский B-1B Lancer и советский Ту-160 - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Задачи те же". В США сравнили американский B-1B Lancer и советский Ту-160
Американский B-1B Lancer и советский Ту-160 входят в число крупнейших и наиболее скоростных бомбардировщиков в мире, говорится в публикации издания The National | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:07+0300
2024-06-05T10:00+0300
вооружения
россия
ту-160м
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американский B-1B Lancer и советский Ту-160 входят в число крупнейших и наиболее скоростных бомбардировщиков в мире, говорится в публикации издания The National Interest."B-1B Lancer (“Копьеносец”), на военном сленге прозванный The Bone (“Кость”), и Ту-160 оба заняли свои места среди крупнейших и самых скоростных бомбардировщиков в истории", — говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, несмотря на то, что разрабатывались бомбардировщики со схожей философией, задачи у них стоят разные.Отмечается, что B-1B был спроектирован в 1960-х годах для сочетания дальности и нагрузки B-52 с скоростью B-58. Советский Ту-160, напротив, разработали, чтобы начать конкурировать с программой B-1.Из-за изменений в доктрине применения бобм, ВВС США отказались от высотного прорыва и перешли к полету на малой высоте, чтобы использовать маскировочные свойства местности.Автор заметил, что Ту-160 также имеет изменяемую стреловидность крыла и превосходит B-1B по скорости. Однако B-1B имеет больше возможностей, таких как дополнительные бомбоотсеки и пилоны для подвески вооружения, а также может оснащаться прицельной системой "снайпер" контейнерного типа для выполнения задач воздушного прикрытия.Тем не менее, модернизированная версия Ту-160, получившая наименование Ту-160М дала мощный импульс российскому воздушному флоту дальнего действия, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, ту-160м, сша
Вооружения, РОССИЯ, ТУ-160М, США
09:07 05.06.2024 (обновлено: 10:00 05.06.2024)
 
"Задачи те же". В США сравнили американский B-1B Lancer и советский Ту-160

TNT: американский B-1B сравнили с российским Ту-160

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМодернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М
Модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американский B-1B Lancer и советский Ту-160 входят в число крупнейших и наиболее скоростных бомбардировщиков в мире, говорится в публикации издания The National Interest.
"B-1B Lancer (“Копьеносец”), на военном сленге прозванный The Bone (“Кость”), и Ту-160 оба заняли свои места среди крупнейших и самых скоростных бомбардировщиков в истории", — говорится в материале.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно изданию, несмотря на то, что разрабатывались бомбардировщики со схожей философией, задачи у них стоят разные.
Отмечается, что B-1B был спроектирован в 1960-х годах для сочетания дальности и нагрузки B-52 с скоростью B-58. Советский Ту-160, напротив, разработали, чтобы начать конкурировать с программой B-1.
Из-за изменений в доктрине применения бобм, ВВС США отказались от высотного прорыва и перешли к полету на малой высоте, чтобы использовать маскировочные свойства местности.
Автор заметил, что Ту-160 также имеет изменяемую стреловидность крыла и превосходит B-1B по скорости. Однако B-1B имеет больше возможностей, таких как дополнительные бомбоотсеки и пилоны для подвески вооружения, а также может оснащаться прицельной системой "снайпер" контейнерного типа для выполнения задач воздушного прикрытия.
Тем не менее, модернизированная версия Ту-160, получившая наименование Ту-160М дала мощный импульс российскому воздушному флоту дальнего действия, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
Ключевое преимущество. Американцы признали слабость перед российским Ту-160
20 апреля, 15:12
 
ВооруженияРОССИЯТУ-160МСША
 
 
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