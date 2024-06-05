https://1prime.ru/20240605/tu-160-848829228.html

"Задачи те же". В США сравнили американский B-1B Lancer и советский Ту-160

"Задачи те же". В США сравнили американский B-1B Lancer и советский Ту-160 - 05.06.2024, ПРАЙМ

"Задачи те же". В США сравнили американский B-1B Lancer и советский Ту-160

Американский B-1B Lancer и советский Ту-160 входят в число крупнейших и наиболее скоростных бомбардировщиков в мире, говорится в публикации издания The National | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:07+0300

2024-06-05T09:07+0300

2024-06-05T10:00+0300

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ту-160м

сша

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американский B-1B Lancer и советский Ту-160 входят в число крупнейших и наиболее скоростных бомбардировщиков в мире, говорится в публикации издания The National Interest."B-1B Lancer (“Копьеносец”), на военном сленге прозванный The Bone (“Кость”), и Ту-160 оба заняли свои места среди крупнейших и самых скоростных бомбардировщиков в истории", — говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, несмотря на то, что разрабатывались бомбардировщики со схожей философией, задачи у них стоят разные.Отмечается, что B-1B был спроектирован в 1960-х годах для сочетания дальности и нагрузки B-52 с скоростью B-58. Советский Ту-160, напротив, разработали, чтобы начать конкурировать с программой B-1.Из-за изменений в доктрине применения бобм, ВВС США отказались от высотного прорыва и перешли к полету на малой высоте, чтобы использовать маскировочные свойства местности.Автор заметил, что Ту-160 также имеет изменяемую стреловидность крыла и превосходит B-1B по скорости. Однако B-1B имеет больше возможностей, таких как дополнительные бомбоотсеки и пилоны для подвески вооружения, а также может оснащаться прицельной системой "снайпер" контейнерного типа для выполнения задач воздушного прикрытия.Тем не менее, модернизированная версия Ту-160, получившая наименование Ту-160М дала мощный импульс российскому воздушному флоту дальнего действия, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847547002.html

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россия, ту-160м, сша