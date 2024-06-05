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Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции

Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции

"Газпром" находится в контакте с партнерами по вопросу строительства газового хаба в Турции, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:51+0300

2024-06-05T22:51+0300

2024-06-05T22:51+0300

энергетика

газпром

владимир путин

турция

аэс "аккую"

газ

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. "Газпром" находится в контакте с партнерами по вопросу строительства газового хаба в Турции, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств."Что касается газового хаба, то да, мы думаем над этим. "Газпром" с партнерами в контакте", - сказал он.Путин пояснил, что хаб является не просто газохранилищем, а электронной площадкой на первом этапе. Президент также добавил, строительство атомной электростанции "Аккую" идет по графику.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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газпром, владимир путин, турция, аэс "аккую", газ, пмэф-2024