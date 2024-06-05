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Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции - 05.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240605/turtsiya-848878166.html
Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции
Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции
"Газпром" находится в контакте с партнерами по вопросу строительства газового хаба в Турции, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:51+0300
2024-06-05T22:51+0300
энергетика
газпром
владимир путин
турция
аэс "аккую"
газ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. "Газпром" находится в контакте с партнерами по вопросу строительства газового хаба в Турции, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств."Что касается газового хаба, то да, мы думаем над этим. "Газпром" с партнерами в контакте", - сказал он.Путин пояснил, что хаб является не просто газохранилищем, а электронной площадкой на первом этапе. Президент также добавил, строительство атомной электростанции "Аккую" идет по графику.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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газпром, владимир путин, турция, аэс "аккую", газ, пмэф-2024
Энергетика, Газпром, Владимир Путин, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую", Газ, ПМЭФ-2024
22:51 05.06.2024
 
Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции

Путин: "Газпром" в контакте с партнерами в вопросе строительства газового хаба в Турции

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. "Газпром" находится в контакте с партнерами по вопросу строительства газового хаба в Турции, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
"Что касается газового хаба, то да, мы думаем над этим. "Газпром" с партнерами в контакте", - сказал он.
Путин пояснил, что хаб является не просто газохранилищем, а электронной площадкой на первом этапе.
Президент также добавил, строительство атомной электростанции "Аккую" идет по графику.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
"Газпром" нарастил добычу нефти и газового конденсата
30 мая, 05:33
 
ЭнергетикаГазпромВладимир ПутинТУРЦИЯАЭС "Аккую"ГазПМЭФ-2024
 
 
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