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Путин об участи в G20 — “грязь о России выслушивать не буду"

Путин об участи в G20 — “грязь о России выслушивать не буду" - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин об участи в G20 — “грязь о России выслушивать не буду"

Очное присутствие будет зависеть от обстановки в мире, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:49+0300

2024-06-05T23:49+0300

2024-06-05T23:54+0300

политика

g20

участие

владимир путин

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Очное присутствие будет зависеть от обстановки в мире, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Я пока не знаю, я этого (очного участия в G20 - ред.) не исключаю. [...] Это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации на украинском направлении. Это будет зависеть в целом от обстановки в мире", — отметил Путин журналистам. Он добавил, что "было бы не очень хорошо" присутствовать там и выслушать "грязь" по отношении к России.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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g20, участие, владимир путин, пмэф-2024