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Путин об участи в G20 — “грязь о России выслушивать не буду" - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин об участи в G20 — “грязь о России выслушивать не буду"
Путин об участи в G20 — “грязь о России выслушивать не буду" - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин об участи в G20 — “грязь о России выслушивать не буду"
Очное присутствие будет зависеть от обстановки в мире, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:49+0300
2024-06-05T23:54+0300
политика
g20
участие
владимир путин
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Очное присутствие будет зависеть от обстановки в мире, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Я пока не знаю, я этого (очного участия в G20 - ред.) не исключаю. [...] Это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации на украинском направлении. Это будет зависеть в целом от обстановки в мире", — отметил Путин журналистам. Он добавил, что "было бы не очень хорошо" присутствовать там и выслушать "грязь" по отношении к России.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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g20, участие, владимир путин, пмэф-2024
Политика, G20, участие, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
23:49 05.06.2024 (обновлено: 23:54 05.06.2024)
 
Путин об участи в G20 — “грязь о России выслушивать не буду"

Путин заявил, что его очное участие в G20 будет зависеть от обстановки в мире

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком
Президент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Очное присутствие будет зависеть от обстановки в мире, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"Я пока не знаю, я этого (очного участия в G20 - ред.) не исключаю. [...] Это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации на украинском направлении. Это будет зависеть в целом от обстановки в мире", — отметил Путин журналистам.
Он добавил, что "было бы не очень хорошо" присутствовать там и выслушать "грязь" по отношении к России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПолитикаG20участиеВладимир ПутинПМЭФ-2024
 
 
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