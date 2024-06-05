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Время пришло. На Западе выступили с новым предложением по Украине
Время пришло. На Западе выступили с новым предложением по Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
Время пришло. На Западе выступили с новым предложением по Украине
Коллективный Запад должен поощрять проведение мирных переговоров по Украине, так как конфликт уже перешел в острую фазу. Такое мнение выразил экс-советник... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:37+0300
2024-06-05T16:37+0300
2024-06-05T16:41+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Коллективный Запад должен поощрять проведение мирных переговоров по Украине, так как конфликт уже перешел в острую фазу. Такое мнение выразил экс-советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург в беседе с You-tube каналом Die Weltwoche."Пришло время переговоров, конфликт вошел в такую опасную фазу, что мы должны начать переговоры", — заявил Шуленбург.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также добавил, что Запад не стремится к мирному урегулированию конфликта, что является иррациональным поведением.Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но Киев должен четко выразить свою готовность. В Кремле же отмечали, что если переговоры состоятся, то это будет происходить на условиях России, что Киев уже хорошо понимает.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Время пришло. На Западе выступили с новым предложением по Украине
Экс-помощник генсека ООН Шуленбург: нужно скорее начинать переговоры по Украине
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Коллективный Запад должен поощрять проведение мирных переговоров по Украине, так как конфликт уже перешел в острую фазу. Такое мнение выразил
экс-советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург в беседе с You-tube каналом Die Weltwoche.
"Пришло время переговоров, конфликт вошел в такую опасную фазу, что мы должны начать переговоры", — заявил Шуленбург.
Он также добавил, что Запад не стремится к мирному урегулированию конфликта, что является иррациональным поведением.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но Киев должен четко выразить свою готовность. В Кремле же отмечали, что если переговоры состоятся, то это будет происходить на условиях России, что Киев уже хорошо понимает.
В МИД высказались о возможности начать переговоры с Украиной