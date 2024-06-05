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На юго-востоке Москвы потушили горевший в ТЦ утеплитель - 05.06.2024, ПРАЙМ
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На юго-востоке Москвы потушили горевший в ТЦ утеплитель
На юго-востоке Москвы потушили горевший в ТЦ утеплитель - 05.06.2024, ПРАЙМ
На юго-востоке Москвы потушили горевший в ТЦ утеплитель
Спасатели устранили возгорание утеплителя в расположенном на юго-востоке Москвы ТРЦ "БУМ", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:04+0300
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происшествия
москва
трц
пожар
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Спасатели устранили возгорание утеплителя в расположенном на юго-востоке Москвы ТРЦ "БУМ", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о возгорании в ТЦ по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1. Посетителей и персонал эвакуировали. "Происходило тление утеплителя на площади пять квадратных метров в козырьке двухэтажного торгово-развлекательного центра "БУМ", — рассказал собеседник агентства и добавил, что в 11.30 пожар локализовали, а в 11.44 полностью ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.
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Новости
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москва, трц, пожар
Происшествия, МОСКВА, ТРЦ, пожар
12:04 05.06.2024 (обновлено: 12:13 05.06.2024)
 
На юго-востоке Москвы потушили горевший в ТЦ утеплитель

РИА Новости: горевший в ТЦ "БУМ" на юго-востоке Москвы утеплитель потушили

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Спасатели устранили возгорание утеплителя в расположенном на юго-востоке Москвы ТРЦ "БУМ", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании в ТЦ по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1. Посетителей и персонал эвакуировали.
"Происходило тление утеплителя на площади пять квадратных метров в козырьке двухэтажного торгово-развлекательного центра "БУМ", — рассказал собеседник агентства и добавил, что в 11.30 пожар локализовали, а в 11.44 полностью ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступали.
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