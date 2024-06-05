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ВНИИ труда отметил увеличение числа вакансий без опыта
ВНИИ труда отметил увеличение числа вакансий без опыта - 05.06.2024, ПРАЙМ
ВНИИ труда отметил увеличение числа вакансий без опыта
Количество вакансий для соискателей без опыта работы с января по апрель увеличилось на 15% в этом году по сравнению с этим периодом прошлого года, сообщили в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:46+0300
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2024-06-05T19:46+0300
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Количество вакансий для соискателей без опыта работы с января по апрель увеличилось на 15% в этом году по сравнению с этим периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе ВНИИ труда "Если же говорить о числе вакансий для соискателей без опыта, то с января по апрель 2024 г. их количество выросло на 15 %, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - передаются в сообщении слова исполняющего обязанности генерального директора ВНИИ труда Владимира Смирнова. По его словам, сегодня на высоком уровне остается спрос на представителей высококвалифицированных рабочих профессий, инженеров и IT-специалистов. Кроме того, весной традиционно растет занятость в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг, растет спрос на сотрудников в индустрии гостеприимства и общественного питания. "Сегодня в условиях импортозамещения и реализации задач по обеспечению технологического суверенитета страны все активнее развиваются новые производства – на предприятиях создаются дополнительные рабочие места, за счет этого расширяются возможности для соискателей. Особенно это касается высококвалифицированных работников – для них есть все возможности, чтобы найти более интересую работу", - подчеркнули в пресс-службе.
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вакансии, работа
Экономика, ВАКАНСИИ, работа
ВНИИ труда отметил увеличение числа вакансий без опыта
ВНИИ труда: число вакансий без опыта за четыре месяца выросло на 15% в 2023 году
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Количество вакансий для соискателей без опыта работы с января по апрель увеличилось на 15% в этом году по сравнению с этим периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе ВНИИ труда
"Если же говорить о числе вакансий для соискателей без опыта, то с января по апрель 2024 г. их количество выросло на 15 %, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - передаются в сообщении слова исполняющего обязанности генерального директора ВНИИ труда Владимира Смирнова.
По его словам, сегодня на высоком уровне остается спрос на представителей высококвалифицированных рабочих профессий, инженеров и IT-специалистов. Кроме того, весной традиционно растет занятость в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг, растет спрос на сотрудников в индустрии гостеприимства и общественного питания.
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"Сегодня в условиях импортозамещения и реализации задач по обеспечению технологического суверенитета страны все активнее развиваются новые производства – на предприятиях создаются дополнительные рабочие места, за счет этого расширяются возможности для соискателей. Особенно это касается высококвалифицированных работников – для них есть все возможности, чтобы найти более интересую работу", - подчеркнули в пресс-службе.