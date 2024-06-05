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ЦБ РФ может удвоить продажи валюты, считают эксперты

ЦБ РФ может удвоить продажи валюты, считают эксперты - 05.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ может удвоить продажи валюты, считают эксперты

Продажи иностранной валюты Банком России в июне - начале июля вырастут, что немного поддержит рубль, полагают большинство экспертов, опрошенных РИА Новости;... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T06:28+0300

2024-06-05T06:28+0300

2024-06-05T06:29+0300

экономика

иностранная валюта

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Продажи иностранной валюты Банком России в июне - начале июля вырастут, что немного поддержит рубль, полагают большинство экспертов, опрошенных РИА Новости; оценки роста разнятся, при этом существует и мнение, что с учетом операций Минфина и ЦБ чистые продажи могут удвоиться. Однако пересмотр в конце июня параметров регулярных продаж валюты Центробанком РФ на 11,8 миллиарда рублей в день оставляет вопросы относительно дальнейшего влияния этих операций на курс рубля, добавляют аналитики. Минфин РФ с 8 мая по 6 июня направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 110,94 миллиарда рублей, по 5,55 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, причем в первом полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день. В итоге сейчас проходит чистая продажа валюты на 6,25 миллиарда рублей в день. ЦБ НАРАСТИТ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ При цене на нефть марки Urals в пределах 65-66 долларов за баррель и с учетом действующих квот на добычу ОПЕК+ размер ежемесячной покупки валюты Минфином РФ должен составить около 4,5-4,7 миллиарда рублей в день, оценивает Николай Дудченко из ФГ "Финам". Таким образом, до 28 июня (пока ЦБ РФ продает инвалюты по 11,8 миллиарда рублей в день) нетто-продажи валюты могут вырасти приблизительно до 7,1-7,3 миллиарда. В июне ожидается увеличение дневных продаж валюты (с учетом операций ЦБ) с 6,3 миллиарда рублей до 7,8 миллиарда рублей, оценивает Евгений Кошелев из Росбанка. По оценкам Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", ежедневный объем спроса Минфина на инвалюту и золото будет в ближайшем месячном периоде заметно меньше текущих 5,55 миллиарда рублей в день, возможно, в 1,5-2 раза. То есть ЦБ будет продавать валюты на 8,1-9 миллиарда рублей в день. Параметры валютных операций финансовых властей в июне - июле будут сопоставимы с текущими, полагает Алексей Павлов из компании "Росгосстрах жизнь". "То есть Минфин в рамках бюджетного правила будет ежедневно направлять на покупку валюты и золота порядка 5-6 миллиардов рублей", - поясняет он. Впрочем, Валерий Вайсберг из ИК "Регион" полагает, что Минфин в июне может перейти к продажам юаней и золота из ФНБ. "Дополнительные нефтегазовые доходы в мае, вероятно, оказались заметно меньше ожиданий (примерно на 60 миллиардов рублей). Внесенные в Госдуму поправки в закон о бюджете предполагают повышение базовых нефтегазовых доходов почти на 250 миллиардов рублей, что может быть учтено Минфином при оценке ожидаемого уровня дополнительных нефтегазовых доходов за июнь. Я полагаю, что общий объем продаж юаней и золота из ФНБ с июня по июль может составить эквивалент 9 миллиардов рублей или 0,5 миллиарда в день, а с учетом операций ЦБ – 12,3 миллиарда в день - то есть почти в два раза больше текущих", - говорит он. ПРОГНОЗ ПО КУРСУ Увеличение предложения инвалюты со стороны ЦБ РФ краткосрочно может способствовать укреплению рубля, учитывая, что на рынке продажи валюты все еще доминируют над покупками, которые, вероятно, по-прежнему ослаблены проблемами с оплатой импорта, вызванными санкциями и геополитикой, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако на более долгосрочном горизонте уменьшение экспортной выручки постепенно сдвинет баланс спроса на инвалюту и ее предложения в сторону ослабления рубля", - добавляет он. Рост продажи инвалюты финансовым регулятором может быть благоприятным фактором для курса рубля, отмечает Дудченко из ФГ "Финам". Однако интересным будет то, какую информацию Банк России опубликует относительно объемов корректировок регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие, добавляет он.

https://1prime.ru/20240603/valyuta-848763396.html

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иностранная валюта