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Россия обсудит отмену виз с рядом стран Африки и Ближнего Востока

Россия обсудит отмену виз с рядом стран Африки и Ближнего Востока - 05.06.2024, ПРАЙМ

Россия обсудит отмену виз с рядом стран Африки и Ближнего Востока

Россия ведет переговоры с рядом стран, в том числе Африки и Ближнего Востока, о взаимной отмене виз; помимо этого, ожидается, что в 2025 году заработают новые... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:35+0300

2024-06-05T11:35+0300

2024-06-05T11:35+0300

россия

африка

визы

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры с рядом стран, в том числе Африки и Ближнего Востока, о взаимной отмене виз; помимо этого, ожидается, что в 2025 году заработают новые правила безвизового группового въезда россиян в Китай, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ."Сейчас ведутся переговоры с иностранными партнерами по соглашениям о взаимной отмене виз с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой и рядом стран Африки", - сообщили в ведомстве.Там также ожидают, что в 2025 году заработают новые правила безвизовых групповых поездок россиян в Китай: минимальный размер группы будет снижен с пяти до трех человек."Предложения по внесению изменений в межправсоглашение официально направлено китайской стороне. Планируем выйти на согласованный проект документа в ходе заседания нашей двусторонней подкомиссии по туризму, которая состоится в сентябре 2024 года. Исходим из того, что изменения заработают уже в следующем году", - пояснили в министерстве."После внесения изменений в соглашение вернемся к возможности обсуждения электронного документооборота в рамках механизма безвизовых групповых поездок. Для этого необходимо ввести в действие цифровую систему на российской стороне, согласовать взаимное признание электронных документов и способов их заверения, а также решить вопрос трансграничной передачи персональных данных", - добавили в пресс-службе ведомства.По информации министерства, сегодня в список туроператоров, которые могут формировать групповые туры в Китай, входят 560 организаций.

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россия, африка, визы