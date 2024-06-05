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Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека" - 05.06.2024, ПРАЙМ
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"
Российская огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" обладает разрушительной мощью, способна полностью уничтожать объекты в зоне поражения. Об этом сообщает... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:40+0300
2024-06-05T16:40+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российская огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" обладает разрушительной мощью, способна полностью уничтожать объекты в зоне поражения. Об этом сообщает обозреватель издания The National Interest.Систему "Солнцепек" создали в 2001 году на базе ТОС-1 "Буратино" для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы. Дистанция поражения достигает шесть километров."Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", - пишет обозреватель.Как отмечается в статье, оружие фактически превращат цели в пыль. По данным TNI, "жар "Солнцепеков" сжигает военную технику ВСУ и разрушает их укрепления.
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тос-1а "солнцепек", россия, сша, сво
Вооружения, ТОС-1А "Солнцепек", РОССИЯ, США, СВО
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"
TNI: российские огнеметные системы ТОС-1 продемонстрировали свою мощь на Украине
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Российская огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" обладает разрушительной мощью, способна полностью уничтожать объекты в зоне поражения. Об этом сообщает обозреватель издания The National Interest
.
Систему "Солнцепек" создали в 2001 году на базе ТОС-1 "Буратино" для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы. Дистанция поражения достигает шесть километров.
"Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", - пишет обозреватель.
Как отмечается в статье, оружие фактически превращат цели в пыль. По данным TNI, "жар "Солнцепеков" сжигает военную технику ВСУ и разрушает их укрепления.
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