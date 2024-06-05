Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека" - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240605/vooruzheniya-848860645.html
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека" - 05.06.2024, ПРАЙМ
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"
Российская огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" обладает разрушительной мощью, способна полностью уничтожать объекты в зоне поражения. Об этом сообщает... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:40+0300
2024-06-05T16:40+0300
вооружения
тос-1а "солнцепек"
россия
сша
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/51/842685115_0:272:2673:1776_1920x0_80_0_0_5a42681a874b3db9d03c3ab975162e11.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российская огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" обладает разрушительной мощью, способна полностью уничтожать объекты в зоне поражения. Об этом сообщает обозреватель издания The National Interest.Систему "Солнцепек" создали в 2001 году на базе ТОС-1 "Буратино" для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы. Дистанция поражения достигает шесть километров."Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", - пишет обозреватель.Как отмечается в статье, оружие фактически превращат цели в пыль. По данным TNI, "жар "Солнцепеков" сжигает военную технику ВСУ и разрушает их укрепления.
https://1prime.ru/20240605/spartak-848858300.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/51/842685115_0:22:2673:2027_1920x0_80_0_0_d2caed8cdf6d80f37afe4c9c3b81c535.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
тос-1а "солнцепек", россия, сша, сво
Вооружения, ТОС-1А "Солнцепек", РОССИЯ, США, СВО
16:40 05.06.2024
 
Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"

TNI: российские огнеметные системы ТОС-1 продемонстрировали свою мощь на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российская огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" обладает разрушительной мощью, способна полностью уничтожать объекты в зоне поражения. Об этом сообщает обозреватель издания The National Interest.
Систему "Солнцепек" создали в 2001 году на базе ТОС-1 "Буратино" для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы. Дистанция поражения достигает шесть километров.
"Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", - пишет обозреватель.
Как отмечается в статье, оружие фактически превращат цели в пыль. По данным TNI, "жар "Солнцепеков" сжигает военную технику ВСУ и разрушает их укрепления.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
На ПМЭФ показали участвующий в СВО бронеавтомобиль "Спартак"
16:15
 
ВооруженияТОС-1А "Солнцепек"РОССИЯСШАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала