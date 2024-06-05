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Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"

Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека" - 05.06.2024, ПРАЙМ

Разрушительная мощь: в США испугались российского "Солнцепека"

Российская огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" обладает разрушительной мощью, способна полностью уничтожать объекты в зоне поражения. Об этом сообщает... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:40+0300

2024-06-05T16:40+0300

2024-06-05T16:40+0300

вооружения

тос-1а "солнцепек"

россия

сша

сво

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российская огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" обладает разрушительной мощью, способна полностью уничтожать объекты в зоне поражения. Об этом сообщает обозреватель издания The National Interest.Систему "Солнцепек" создали в 2001 году на базе ТОС-1 "Буратино" для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы. Дистанция поражения достигает шесть километров."Разработанная для испепеления целей мощным высокотемпературным взрывом система ТОС-1А "Солнцепек" была применена на Украине, где ее разрушительная мощь привлекла особое внимание", - пишет обозреватель.Как отмечается в статье, оружие фактически превращат цели в пыль. По данным TNI, "жар "Солнцепеков" сжигает военную технику ВСУ и разрушает их укрепления.

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тос-1а "солнцепек", россия, сша, сво