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Стало известно, сколько займет восстановление экспорта газа из России в ЕС - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько займет восстановление экспорта газа из России в ЕС
Стало известно, сколько займет восстановление экспорта газа из России в ЕС - 05.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько займет восстановление экспорта газа из России в ЕС
На возвращение к объемам поставок в Европу, сравнимым с показателями начала 2022 года, "Газпрому" потребуется минимум десять лет, сообщило издание Financial... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:10+0300
2024-06-05T14:10+0300
энергетика
газ
спг
поставки газа
газпром
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. На возвращение к объемам поставок в Европу, сравнимым с показателями начала 2022 года, "Газпрому" потребуется минимум десять лет, сообщило издание Financial Times со ссылкой на заказанный руководством холдинга доклад.Эксперт выяснили, что к 2035 году ежегодные объемы поставок компании в страны Евросоюза достигнут только 50-75 миллиардов кубометров, что составляет лишь менее трети от показателей начала 2022 года.Согласно документу, главным последствием введенных против "Газпрома" санкций стало падение его экспортных объемов, "которые не восстановятся до уровня 2020 года минимум до 2035-го".Издание отмечает, что решение Москвы перенаправить экспортные потоки в Китай способны компенсировать потерю европейского рынка только частично. При этом пропускная способность газопровода "Сила Сибири-2" составит всего 50 миллиардов кубометров в год при более низкой чем европейская, стоимости топлива.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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газ, спг, поставки газа, газпром
Энергетика, Газ, СПГ, поставки газа, Газпром
14:10 05.06.2024
 
Стало известно, сколько займет восстановление экспорта газа из России в ЕС

FT: на восстановление поставок "Газпрома" в Европу уйдет минимум десять лет

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. На возвращение к объемам поставок в Европу, сравнимым с показателями начала 2022 года, "Газпрому" потребуется минимум десять лет, сообщило издание Financial Times со ссылкой на заказанный руководством холдинга доклад.
Эксперт выяснили, что к 2035 году ежегодные объемы поставок компании в страны Евросоюза достигнут только 50-75 миллиардов кубометров, что составляет лишь менее трети от показателей начала 2022 года.
Согласно документу, главным последствием введенных против "Газпрома" санкций стало падение его экспортных объемов, "которые не восстановятся до уровня 2020 года минимум до 2035-го".
Издание отмечает, что решение Москвы перенаправить экспортные потоки в Китай способны компенсировать потерю европейского рынка только частично. При этом пропускная способность газопровода "Сила Сибири-2" составит всего 50 миллиардов кубометров в год при более низкой чем европейская, стоимости топлива.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
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ЭнергетикаГазСПГпоставки газаГазпром
 
 
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