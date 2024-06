https://1prime.ru/20240605/vsu-848873909.html

Киев недавно применил оружие США для ударов по России, пишет AP

Киев недавно применил оружие США для ударов по России, пишет AP

2024-06-05T21:12+0300

спецоперация на украине

всу

россия

сша

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ВСУ "в последние дни" применяли американское оружие для нанесения ударов по российской территории, сообщает агентство Associated Press, сославшись на неназванного западного чиновника. "Украина в последние дни использовала оружие США для нанесения ударов внутри границ России", - сказано в публикации.При этом издание не уточнило, о каком оружии идет речь и куда пришелся удар. Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что ВСУ уже ударили вглубь России после получения от США соответствующего разрешения, применяли системы HIMARS. Пентагон не подтвердил РИА Новости эту информацию. 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.

сша

