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Костин раскрыл, когда РНКБ перейдет под бренд ВТБ
Костин раскрыл, когда РНКБ перейдет под бренд ВТБ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Костин раскрыл, когда РНКБ перейдет под бренд ВТБ
ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:03+0300
2024-06-05T09:03+0300
2024-06-05T09:33+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин."За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", – привела пресс-служба банка слова Костина.Он добавил, что сегодня РНКБ обслуживает около 2,6 миллиона жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях.По словам председателя правления банка Михаила Якунина, интеграция РНКБ с ВТБ позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объёмы кредитования крымских и севастопольских предприятий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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андрей костин, втб, рнкб, пмэф-2024
Андрей Костин, ВТБ, РНКБ, ПМЭФ-2024
Костин раскрыл, когда РНКБ перейдет под бренд ВТБ
Костин заявил, что РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин.
"За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", – привела пресс-служба банка слова Костина.
Он добавил, что сегодня РНКБ обслуживает около 2,6 миллиона жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях.
По словам председателя правления банка Михаила Якунина, интеграция РНКБ с ВТБ позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объёмы кредитования крымских и севастопольских предприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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