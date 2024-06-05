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ВТБ запустит свое платежное решение для смартфонов на Android

ВТБ запустит свое платежное решение для смартфонов на Android - 05.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ запустит свое платежное решение для смартфонов на Android

ВТБ постепенно запускает собственное платежное приложение "ВТБ Pay" для безналичной оплаты – в июне появится возможность платежей на "Госуслугах", а до конца... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:05+0300

2024-06-05T10:05+0300

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втб

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ВТБ постепенно запускает собственное платежное приложение "ВТБ Pay" для безналичной оплаты – в июне появится возможность платежей на "Госуслугах", а до конца года будут доступны онлайн и офлайн-покупки с помощью смартфона на операционной системе Android, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 вице-президент ВТБ, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин. "ВТБ запускает собственное платежное приложение "ВТБ Pay" для безналичной оплаты. Функциональность оплаты по "ВТБ Pay" будет появляться у клиентов банка поэтапно в течение 2024 года. С июня пользователям станет доступна оплата различных платежей по кнопке "ВТБ Pay" с портала и приложения "Госуслуг": так можно оплатить налоги, штрафы, госпошлины, судебные задолженности", - сказал он. Во втором полугодии банк запустит "ВТБ Pay" для офлайн-покупок среди пользователей смартфонов на платформе Android и для оплаты в интернет-магазинах – партнерах банка, чтобы клиенты банка могли совершать покупки без ввода реквизитов карты, добавил он. "По нашим оценкам, к концу 2024 года этим функционалом будут пользоваться свыше 300 тысяч клиентов банка ежемесячно", – заявил Яныкин. С 3 апреля добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay стало недоступно. В Национальной системе платежных карт (НСПК) поясняли, что Samsung Pay приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир". В конце февраля, после того, как НСПК попала под санкции США, из магазина приложений App Store для устройств Apple пропало ее приложения "СБПэй" (для оплаты смартфоном). Позже оно было удалено из магазина приложений Google Play для устройств на операционной системе Android. Кроме того, в Google Play нельзя скачать мобильное приложение платежной системы "Мир" Mir Pay для оплаты смартфоном, которое было доступно только на устройствах с Android. Ряд банков уже имеют свои платежные решения для оплаты смартфоном, среди них - Сбербанк, "Тинькофф", Альфа-банк. А ВТБ заявлял о планах запустить платежное приложение и ранее в этом году. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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втб, android, пмэф-2024