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Рост экономики России в апреле ускорился до 4,4 процента

Рост экономики России в апреле ускорился до 4,4 процента - 05.06.2024, ПРАЙМ

Рост экономики России в апреле ускорился до 4,4 процента

Рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:23+0300

2024-06-05T19:23+0300

2024-06-05T19:40+0300

экономика

динамика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,4% год к году после 4,2% год к году в марте… По оценке Минэкономразвития России, по итогам января–апреля 2024 года рост ВВП составил 5,1% год к году", - сказано в документе. В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в апреле вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.

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динамика