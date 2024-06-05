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Рост экономики России в апреле ускорился до 4,4 процента - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Рост экономики России в апреле ускорился до 4,4 процента
Рост экономики России в апреле ускорился до 4,4 процента - 05.06.2024, ПРАЙМ
Рост экономики России в апреле ускорился до 4,4 процента
Рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:23+0300
2024-06-05T19:40+0300
экономика
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,4% год к году после 4,2% год к году в марте… По оценке Минэкономразвития России, по итогам января–апреля 2024 года рост ВВП составил 5,1% год к году", - сказано в документе. В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в апреле вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.
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динамика
Экономика, динамика
19:23 05.06.2024 (обновлено: 19:40 05.06.2024)
 
Рост экономики России в апреле ускорился до 4,4 процента

Минэкономразвития: рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,4% год к году после 4,2% год к году в марте… По оценке Минэкономразвития России, по итогам января–апреля 2024 года рост ВВП составил 5,1% год к году", - сказано в документе.
В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в апреле вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора.
Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.
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