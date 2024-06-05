https://1prime.ru/20240605/vybory-848880005.html

Неучастие Зеленского в выборах вызывает вопросы, сообщил Путин

Неучастие Зеленского в выборах вызывает вопросы, сообщил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ

Неучастие Зеленского в выборах вызывает вопросы, сообщил Путин

Решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:40+0300

2024-06-05T23:40+0300

2024-06-05T23:40+0300

политика

президентские выборы на украине

владимир зеленский

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить - значит, вопросы. Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет", — отметил Путин журналистам.Он добавил, что Конституция Украины не содержит положений о пролонгации полномочий президента, что делает Зеленского нелегитимным.Глава государства также напомнил о существовании закона, который объясняет статус военного положения, где говорится, что полномочия переходят к парламенту и выборы президента не проводятся.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/dogovor-848879727.html

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президентские выборы на украине, владимир зеленский, владимир путин