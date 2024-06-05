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Неучастие Зеленского в выборах вызывает вопросы, сообщил Путин
Неучастие Зеленского в выборах вызывает вопросы, сообщил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
Неучастие Зеленского в выборах вызывает вопросы, сообщил Путин
Решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:40+0300
2024-06-05T23:40+0300
2024-06-05T23:40+0300
политика
президентские выборы на украине
владимир зеленский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить - значит, вопросы. Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет", — отметил Путин журналистам.Он добавил, что Конституция Украины не содержит положений о пролонгации полномочий президента, что делает Зеленского нелегитимным.Глава государства также напомнил о существовании закона, который объясняет статус военного положения, где говорится, что полномочия переходят к парламенту и выборы президента не проводятся.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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президентские выборы на украине, владимир зеленский, владимир путин
Политика, президентские выборы на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Неучастие Зеленского в выборах вызывает вопросы, сообщил Путин
Путин: решение Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине вызывает вопросы, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить - значит, вопросы. Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет", — отметил Путин журналистам.
Он добавил, что Конституция Украины не содержит положений о пролонгации полномочий президента, что делает Зеленского нелегитимным.
Глава государства также напомнил о существовании закона, который объясняет статус военного положения, где говорится, что полномочия переходят к парламенту и выборы президента не проводятся.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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