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Wildberries планирует ввести в эксплуатацию сгоревший склад в Шушарах - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Wildberries планирует ввести в эксплуатацию сгоревший склад в Шушарах
Wildberries планирует ввести в эксплуатацию сгоревший склад в Шушарах - 05.06.2024, ПРАЙМ
Wildberries планирует ввести в эксплуатацию сгоревший склад в Шушарах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Wildberries до конца этого года введет в эксплуатацию свой восстановленный склад в Шушарах, который пострадал во время... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:57+0300
2024-06-05T11:57+0300
экономика
россия
wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Wildberries до конца этого года введет в эксплуатацию свой восстановленный склад в Шушарах, который пострадал во время пожара, заявила журналистам на ПМЭФ глава компании Татьяна Бакальчук. "Восстановление склада идет полным ходом… Мы точно до конца года введем склад в эксплуатацию", - заявила она, отвечая на вопрос о запуске объекта в Шушарах. В феврале в интервью РИА Новости Бакальчук говорила, что компания рассчитывает восстановить свой сгоревший в Шушарах склад в ближайшее время, поскольку Санкт-Петербург и Ленинградская область - важный логистический хаб. В середине января Wildberries объявил, что планирует реконструировать свой поврежденный после пожара склад в Шушарах и оценивается необходимый объем инвестиций. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, wildberries
Экономика, РОССИЯ, Wildberries
11:57 05.06.2024
 
Wildberries планирует ввести в эксплуатацию сгоревший склад в Шушарах

Wildberries введет в эксплуатацию сгоревший склад в Шушарах до конца года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Wildberries до конца этого года введет в эксплуатацию свой восстановленный склад в Шушарах, который пострадал во время пожара, заявила журналистам на ПМЭФ глава компании Татьяна Бакальчук.
"Восстановление склада идет полным ходом… Мы точно до конца года введем склад в эксплуатацию", - заявила она, отвечая на вопрос о запуске объекта в Шушарах.
В феврале в интервью РИА Новости Бакальчук говорила, что компания рассчитывает восстановить свой сгоревший в Шушарах склад в ближайшее время, поскольку Санкт-Петербург и Ленинградская область - важный логистический хаб.
В середине января Wildberries объявил, что планирует реконструировать свой поврежденный после пожара склад в Шушарах и оценивается необходимый объем инвестиций.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯWildberries
 
 
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