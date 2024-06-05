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Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи
Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи - 05.06.2024, ПРАЙМ
Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи
Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T20:04+0300
2024-06-05T20:05+0300
wildberries
одежда
вторсырье
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, сообщает Ecoplatform. Отмечается, что компании начали сотрудничество в рамках проекта "Не просто вещь" осенью 2022 года при поддержке Synergetic. На данный момент в рамках партнерской программы в ПВЗ уже установлено более 750 боксов по приему текстиля для повторного использования и переработки. "Ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform установит 10 000 боксов "Не просто вещь" для приема ненужной одежды в пунктах выдачи заказов Wildberries. Соглашение о расширении сотрудничества между компаниями было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Программа рассчитана на три года и затронет ПВЗ в крупных городах, региональных и административных центрах", - говорится в сообщении. Таким образом, в течение трех лет покрытие сети боксов увеличится более чем в 13 раз. Ключевой же целью проекта является повышение экологической культуры в стране. "Совместная сеть станет самым большим в российском e-commerce инфраструктурным проектом по сбору текстиля на повторное использование и переработку", - отмечается в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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wildberries, одежда, вторсырье, пмэф-2024
Wildberries, одежда, вторсырье, ПМЭФ-2024
20:04 05.06.2024 (обновлено: 20:05 05.06.2024)
 
Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи

Wildberries установит 10 тысяч боксов по сбору ненужной одежды в пунктах выдачи

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, сообщает Ecoplatform.
Отмечается, что компании начали сотрудничество в рамках проекта "Не просто вещь" осенью 2022 года при поддержке Synergetic. На данный момент в рамках партнерской программы в ПВЗ уже установлено более 750 боксов по приему текстиля для повторного использования и переработки.
"Ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform установит 10 000 боксов "Не просто вещь" для приема ненужной одежды в пунктах выдачи заказов Wildberries. Соглашение о расширении сотрудничества между компаниями было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Программа рассчитана на три года и затронет ПВЗ в крупных городах, региональных и административных центрах", - говорится в сообщении.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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Таким образом, в течение трех лет покрытие сети боксов увеличится более чем в 13 раз. Ключевой же целью проекта является повышение экологической культуры в стране.
"Совместная сеть станет самым большим в российском e-commerce инфраструктурным проектом по сбору текстиля на повторное использование и переработку", - отмечается в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
WildberriesодеждавторсырьеПМЭФ-2024
 
 
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