https://1prime.ru/20240605/wildberries-848871853.html
Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи
Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи - 05.06.2024, ПРАЙМ
Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи
Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T20:04+0300
2024-06-05T20:04+0300
2024-06-05T20:05+0300
wildberries
одежда
вторсырье
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fa20af61aabd42ec73208ee8e77180a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, сообщает Ecoplatform. Отмечается, что компании начали сотрудничество в рамках проекта "Не просто вещь" осенью 2022 года при поддержке Synergetic. На данный момент в рамках партнерской программы в ПВЗ уже установлено более 750 боксов по приему текстиля для повторного использования и переработки. "Ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform установит 10 000 боксов "Не просто вещь" для приема ненужной одежды в пунктах выдачи заказов Wildberries. Соглашение о расширении сотрудничества между компаниями было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Программа рассчитана на три года и затронет ПВЗ в крупных городах, региональных и административных центрах", - говорится в сообщении. Таким образом, в течение трех лет покрытие сети боксов увеличится более чем в 13 раз. Ключевой же целью проекта является повышение экологической культуры в стране. "Совместная сеть станет самым большим в российском e-commerce инфраструктурным проектом по сбору текстиля на повторное использование и переработку", - отмечается в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240605/wildberries-848840919.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_590a6a5fb6a5d7e292a8a5a459e1f5b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, одежда, вторсырье, пмэф-2024
Wildberries, одежда, вторсырье, ПМЭФ-2024
Wildberries установит боксы для ненужной одежды в пунктах выдачи
Wildberries установит 10 тысяч боксов по сбору ненужной одежды в пунктах выдачи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Wildberries и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения установят 10 тысяч боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, сообщает Ecoplatform.
Отмечается, что компании начали сотрудничество в рамках проекта "Не просто вещь" осенью 2022 года при поддержке Synergetic. На данный момент в рамках партнерской программы в ПВЗ уже установлено более 750 боксов по приему текстиля для повторного использования и переработки.
"Ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья Ecoplatform установит 10 000 боксов "Не просто вещь" для приема ненужной одежды в пунктах выдачи заказов Wildberries. Соглашение о расширении сотрудничества между компаниями было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Программа рассчитана на три года и затронет ПВЗ в крупных городах, региональных и административных центрах", - говорится в сообщении.
Wildberries планирует ввести в эксплуатацию сгоревший склад в Шушарах
Таким образом, в течение трех лет покрытие сети боксов увеличится более чем в 13 раз. Ключевой же целью проекта является повышение экологической культуры в стране.
"Совместная сеть станет самым большим в российском e-commerce инфраструктурным проектом по сбору текстиля на повторное использование и переработку", - отмечается в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.