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Wildberries разработал "калькулятор прибыльности" для продавцов

Wildberries разработал "калькулятор прибыльности" для продавцов - 05.06.2024, ПРАЙМ

Wildberries разработал "калькулятор прибыльности" для продавцов

Wildberries разработал "калькулятор прибыльности" для продавцов на площадке, инструмент позволит им составить бизнес-план - сколько потребуется вложить и какая... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:00+0300

2024-06-05T21:00+0300

2024-06-05T21:01+0300

экономика

россия

wildberries

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Wildberries разработал "калькулятор прибыльности" для продавцов на площадке, инструмент позволит им составить бизнес-план - сколько потребуется вложить и какая возможна доходность, рассказала РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "У нас раньше был "калькулятор по расчету тарифов", а сейчас мы сделали то, что можно назвать "калькулятор прибыльности". И с его помощью можно плюс-минус простроить юнит-экономику, то есть примерно понимать, сколько потребуется денег и так далее. Понятное дело, что это приблизительная история, никто не может дать стопроцентную гарантию", - заявила она. По ее словам, это облегчает новым предпринимателям, особенно субъектам малого и среднего бизнеса, работу. При этом на площадке сейчас более 200 тысяч активных продавцов - представителей МСП. "Можно сказать, что мы помогаем написать им очень простой бизнес-план", - уточнила Бакальчук. Также глава Wildberries отметила, что есть два других сервиса, которые помогают продавцам. Один из них с помощью искусственного интеллекта подсказывает, чего не хватает в карточке товара, а другой на основе анализа отзывов скажет о том, что можно было бы улучшить в самом продукте. Кроме того, компания в ближайшее время готовит расширение своей цифровой рекламной платформы специально для малого бизнеса. Оно существенно расширит возможности для рекламы товаров. Ранее, в мае, Wildberries объявил о том, что начал тестировать генерацию описания в карточках товаров с помощью нейросети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, wildberries