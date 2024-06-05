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МКПАО "Яндекс" сформировало совет директоров

МКПАО "Яндекс" сформировало совет директоров - 05.06.2024, ПРАЙМ

МКПАО "Яндекс" сформировало совет директоров

МКПАО "Яндекс", новая головная компания группы, сформировало совет директоров, сообщила компания. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T12:44+0300

2024-06-05T12:44+0300

2024-06-05T12:44+0300

яндекс

бизнес

совет директоров

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс", новая головная компания группы, сформировало совет директоров, сообщила компания. "МКПАО "Яндекс" объявляет состав совета директоров. В него вошли девять человек", - говорится в сообщении. Фонд менеджеров "Яндекса" в совете представляют генеральный директор МКПАО "Яндекс" и ООО "Яндекс" Артем Савиновский и адвокат, член попечительского совета Европейского университета Светлана Ячевская. От Фонда общественных интересов в совет вошел исполнительный директор АНО "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин. Основного акционера компании - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - в совете представляют: независимый консультант, бывший управляющий партнёр EY СНГ Александр Ивлев; финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычёв; предприниматель, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава; бывший член совета директоров нидерландской Yandex N.V. Алексей Яковицкий; заместитель гендиректора специализированного депозитария "Инфинитум" Павел Деньгин и консультант Евгений Якушкин, ранее работавший в таких крупных компаниях, как "AliExpress Россия", Microsoft, McKinsey & Company и "Яков и Партнеры". Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был закрыт первый этап сделки, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле 2024 года. Акции МКПАО будут торговаться в первом котировальном списке под тикером YDEX на Московской бирже с 10 июля.

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яндекс, бизнес, совет директоров